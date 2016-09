Trio räumt Schmuckgeschäft aus Während ein Täter die Verkäuferin ablenkt, stehlen seine Komplizen sechs Goldringe aus einer geöffneten Vitrine. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Diebes-Trio hat in Riesa fette Beute gemacht. Am Donnerstag entwendeten die Unbekannten sechs Goldringe aus einem Schmuckgeschäft an der Hauptstraße.

Die Täter – eine Frau und zwei Männer – betraten gegen 16 Uhr gemeinsam den Laden, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit. Einer der Männer lenkte die Verkäuferin ab, seine Komplizen entnahmen unterdessen die Ringe aus einer geöffneten Schmuckvitrine. Anschließend flüchteten die Täter. Den Wert der gestohlenen Ringe beziffert die Polizei auf rund 2 100 Euro.

Um den Vorfall aufzuklären, suchen die Beamten nun Zeugen. Sie werden wie folgt beschrieben: Das Alter der drei wird zwischen 20 bis 23 Jahre geschätzt. Die Frau ist etwa 1,75 Meter groß mit schlecht blondierten, sehr langen, glatten Haaren. Während der Tat trug sie ein braunes, kurzes Shirt mit einer rund zehn Zentimeter großen Spange am Bund sowie einen schwarzen, hoch geschlitzten Jerseyrock und helle Kailpantoletten. Die Männer sind beide etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatten kurze, schwarze Haare. Einer der Männer war schlank, während bei dem anderen ein leichter Bauchansatz zu erkennen war. Beide trugen zur Tatzeit Lederjacken. Ihr Aussehen wurde als südländisch beschrieben.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort der Täter machen können, werden gebeten, sich an die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 zu melden. (szo)

