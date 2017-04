Trio macht auf „Moskau Inkasso“ Der Prozess gegen drei schwere Jungs am Amtsgericht Dresden wurde eingestellt. Der angeblich Geschädigte war nicht besonders glaubwürdig.

© dpa (Symbolfoto)

So wie sich die drei Herren in ihrem Prozess am Amtsgericht Dresden gegeben haben, so wird man sie sich auch am Tattag vorstellen müssen: Einer spricht – Steffen B. (54) – die anderen beiden (41, 42) wirken durch ihre Erscheinung, ihre schwarzen Klamotten und Muskeln – aber schweigen.

Das Trio musste sich am Freitag wegen räuberischer Erpressung und versuchter Nötigung verantworten, Dinge, für die es recht schnell ins Gefängnis gehen kann. Die Männer hatten im Juli 2013 Kfz-Mechaniker Felix W. (43) in Sporbitz einen „Freundschaftsbesuch“ abgestattet. Laut Anklage wollte Steffen B. den Geschäftspartner zum Zahlen einer offenen Rechnung von rund 500 Euro ermuntern. Mit „Anwaltskosten“ und den Auslagen für die beiden schweigenden Muskelmänner an B.s Seite belief sich B.s Forderung schon auf 1 400 Euro. Da W. nur 70 Euro hatte, nahm das Trio ein paar Sachen und W.s Werkzeugkiste mit. Beim Gehen riet B. ihm, endlich zu zahlen: „Wir kommen wieder!“

Der Besuch von B. und seinen angeblich „nichtdeutschen Freunden“, sollte wohl an „Moskau-Inkasso“-Methoden erinnern. Tatsächlich stammt das Trio aus Ruhland und ist zutiefst deutsch. Kfz-Mechaniker B., ein Fleischermeister und ein Außendienstler. Sie alle hatten nun ihre Anwälte dabei – und die machten dem säumigen Zahler gehörig Dampf. W. hatte demnach seit Jahren offene Rechnungen, sogar Haftandrohungen ignoriert, und war auch bei anderen Gläubigern hoch verschuldet, was er gegenüber der Polizei verschwiegen habe, und dergleichen mehr.

Nach einem Rechtsgespräch stellte das Schöffengericht das Verfahren gegen das Ruhland-Trio ein. W., der erst vor Kurzem seine Außenstände bezahlt hatte, erhielt sein Werkzeugkoffer zurück, dann war die Sache auch für ihn erledigt. Ein früherer Prozesstermin war übrigens geplatzt, weil W. länger im Urlaub war.

zur Startseite