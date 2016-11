Trio fälscht Überweisungen Monatelang bringen drei Betrüger Kunden von Sparkasse und Volksbank um ihr Erspartes – mit einem simplen Trick.

Mit gefälschten Überweisungen haben sich zwei Männer und eine Frau mehrere Tausend Euro ergaunert. Um an die Bankdaten ihrer Opfer zu gelangen, ließ einer der drei sogar einen Service-Tisch aus der Volksbank in Riesa mitgehen. © dpa

Sie habe anfangs kaum glauben können, dass diese Masche wirklich funktioniert, sagt Elisabeth G.* Die Skepsis sei erst von ihr gewichen, als ihr damaliger Freund Manuel F.* in ihre Wohnung kam und „das Geld auf den Tisch legte“, sagt die 25-Jährige. Gemeinsam, teilweise gemeinsam mit einem weiteren Komplizen, hat das Paar im vergangenen Jahr Dutzende Überweisungen gefälscht.

Ihre Masche, um sich „etwas dazuzuverdienen“, wie G. sagt, war dabei simpel: Auf Überweisungsträgern von Sparkasse und Volksbank trugen sich die Drei als Begünstigte ein, überwiesen so meist dreistellige Beträge auf eines ihrer Konten. In einigen anderen Fällen beglich Elisabeth G. ihre Rechnungen, indem sie eine Überweisung von einem fremden Konto auf das Konto der Gläubiger fälschte. Insgesamt entstand so ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Dabei gaben sich die Betrüger nicht einmal große Mühe, die Unterschriften auf den Überweisungsträgern akkurat zu fälschen, sagt Elisabeth G.

Am schwierigsten war es für das kriminelle Trio wohl, überhaupt an die Kontodaten ihrer Opfer zu gelangen. Das geschah auf verschiedene Art und Weise. Zunächst habe Manuel F. aus dem Überweisungsbriefkasten der Sparkasse in Strehla einige ausgefüllte Formulare herausgefischt, erzählt seine Ex-Freundin. An die Kontodaten eines Nachbars seien sie durch Zufall gelangt, als die Post einen Brief der Sparkasse mit der darin enthaltenen EC-Karte fälschlicherweise in ihren Briefkasten geworfen habe, sagt Elisabeth G. Unter Verwendung der Bankdaten habe das Paar auch Waren im Internet bestellt.

Am auffälligsten war sicherlich die dritte „Datenbeschaffung“: In der Nacht vom 17. auf den 18. Juni 2015 stahl Manuel F. einen sogenannten Servicetisch aus der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße – und trug ihn offenbar eigenhändig in den Keller seiner damaligen Freundin. „Ich sah am nächsten Tag lauter Überweisungsscheine auf der Goethestraße liegen“, erinnert sich Elisabeth G. „Weil er kurz zuvor darüber geredet hatte, dass er so einen Tisch klauen will, wusste ich schon, was los war.“

Manche Kunden bemerkten nichts

Nicht in jedem der mindestens 28 dokumentierten Fälle klappte die Betrugsnummer. Etwa die Hälfte wurde durch aufmerksame Bankmitarbeiter vereitelt, denen die Überweisungen verdächtig vorkamen. Elisabeth G. reagiert darauf trocken: „Mal hat’s geklappt, mal nicht.“ In einigen Fällen bemerkten dagegen nicht einmal die Opfer sofort, dass auf ihrem Kontoauszug zu viel Geld fehlte. Möglicherweise auch, weil die Betrüger überlegten, wie viel Geld sie wem abknöpfen konnten. „Wenn einer auf seinem Schein 500 Euro überwiesen hatte, gingen wir davon aus, dass derjenige auch viel auf dem Konto hatte.“

In mindestens einem Fall habe Manuel F. sogar den exakten Betrag kopiert, der auf dem Überweisungs-Original gestanden hatte. Einer der Geschädigten dachte beim Blick auf den Kontoauszug zunächst wirklich, er habe einfach nur die ausstehende Rechnung beglichen.

Von dem Geld, das sich das Paar mithilfe der gefälschten Überweisungen besorgt hat, dürfte so gut wie nichts übrig sein. „Wir haben uns eine schöne Zeit gemacht“, sagt Elisabeth G. Sie und ihr Freund kauften sich teure Technik, Drogen – und verspielten den größten Teil im Casino. Als das Konto von Manuel F. wegen der verdächtigen Aktivitäten gesperrt wurde, eröffnete er bei einer anderen Bank ein neues. „Bis das aktiv war, hat er meines benutzt“, sagt seine Ex-Freundin. Auch ihr Konto wurde daraufhin gesperrt. Dass die Polizei ihrem Treiben letztlich nach knapp drei Monaten ein Ende setzte, wundert die junge Frau rückblickend nicht. „Es war blauäugig und dumm, das Geld auf unser eigenes Konto zu überweisen“, sagt sie. Aber sie habe sich verleiten lassen, weil es so einfach ausgesehen hatte, weil es so einfach war, an das Geld zu kommen.

Diese Blauäugigkeit hat die 25-Jährige und die beiden mutmaßlichen Mittäter jetzt vor das Riesaer Amtsgericht gebracht. Zum Prozessauftakt hat Elisabeth G. bereits umfassend gestanden und ihre Mittäterschaft eingeräumt. Ihr Ex-Freund und dessen Bekannter, der in einigen Fällen beteiligt gewesen sein soll, waren zum Auftakt der Hauptverhandlung nicht anwesend. Sie werden zum nächsten Termin wohl von der Polizei vorgeführt werden. Ein Urteil in dem Prozess wird wohl frühestens Mitte November fallen.

*Namen geändert

