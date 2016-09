Trinkwasserspeicher wird später fertig Im August sollte die Anlage in Betrieb gehen. Doch Kälte und Hitze machten zusätzliche Arbeiten nötig.

An der Staatsstraße 34 zwischen Döbeln und Leisnig entsteht auf der Eichardthöhe ein neuer Hochbehälter für Trinkwasser. Künftig wird nur noch wenig von ihm zu sehen sein. Denn er wird von außen fast komplett mit Erde angefüllt. © Dietmar Thomas

Das Wetter sei schuld daran, dass an dem neuen Hochbehälter für Trinkwasser in Eichardt noch immer gebaut wird, sagt Stephan Baillieu, Geschäftsführer der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH. Zwar war der vergangene Winter nicht sehr hart, aber auf der Höhe herrschen andere Witterungsbedingungen, als im Tal. Sowohl die Kälte als auch die Hitze im August hätten Sonderbehandlungen des Betons notwendig gemacht.

„Aber uns drängt nichts, weil der alte Behälter noch in Betrieb ist“, so Baillieu. Der stammt allerdings aus den 1920er-Jahren und ist technisch verschlissen. Deshalb begann im Herbst vergangenen Jahres der Neubau. „Zurzeit erfolgt die technische Ausrüstung der Behälter“, erklärt Heidrun Berkoben, Gruppenleiterin Investitionen der Oewa Wasser und Abwasser GmbH. Dabei wird auch geprüft, ob die Wasserkammern dicht sind. Außerdem werden Schieber eingebaut, damit die Kammern wechselseitig genutzt werden können.

Mit der Inbetriebnahme wird noch in diesem Jahr gerechnet. Je nach Witterung ist auch noch die Gestaltung der Außenanlagen vorgesehen. Zumindest werden die Kammern von außen mit Erde angefüllt, sodass sie nur noch etwa einen Meter aus dem Boden schauen. „Das erhöht die Standsicherheit der Hochbehälter und wirkt isolierend“, so Stephan Baillieu.

Der neue Hochbehälter fasst rund 1 700 Kubikmeter Wasser und damit knapp dreimal so viel wie der alte. Das Wasser kommt aus der Jahna-Aue. Mit ihm werden rund 20 000 Menschen in Großweitzschen, Bockelwitz, Hartha, Waldheim, Sornzig und Ablaß versorgt. Mit der höheren Speicherkapazität der neuen Behälter ist der Wasserverband Döbeln-Oschatz künftig in der Lage, eine Versorgungsunterbrechung von zwölf Stunden zu überbrücken.

Aber auch an den umgekehrten Fall wurde gedacht. Durch eine Havarie könnten die Behälter überlaufen. Das Kanalnetz in Eichardt würde das zusätzliche Wasser aber nicht verkraften. „Deshalb wird von den alten Behältern später nur einer abgerissen. Der andere dient im Notfall als Zwischenspeicher, aus dem das Wasser kontrolliert abgelassen werden kann“, so Heidrun Berkoben.

In das gesamte Vorhaben investiert die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft rund 1,6 Millionen Euro. Fördergeld gibt es dafür nicht.

