Trinkwasserpreise bis 2020 stabil Die Weißeritzgruppe rechnet erst in drei Jahren mit der ersten Erhöhung nach 1995 – und das trotz eingeplanter Verluste.

Die Trinkwasserpreise der Wasserversorgung Weißeritzgruppe, der Verbraucher in den Altkreisen Freital und Dippoldiswalde versorgt, sollen noch drei Jahre stabil bleiben. „Wir rechnen damit, dass die Wasserentgelte erst ab 2020 erhöht werden müssen“, sagte Weißeritzgruppe-Chef Frank Kukuczka in Klingenberg bei einem Treffen des Trinkwasserzweckverbands (TWZ). Dem Verband gehören elf Kommunen aus dem Weißeritzgebiet an. Obwohl der Versorger auch 2018 (293 000 Euro) und 2019 (533 000 Euro) mit Verlusten plant, müssten die Preise erst 2020 erhöht werden.

„Gute wirtschaftliche Ergebnisse des vergangenen Jahrzehnts, der außerordentlich heiße Sommer 2015 und Rücklagen“ würden das erlauben, so Kukuczka. Auch die neue Tarifstruktur mache das möglich, weil mit deren Einführung die Einnahmen abgekoppelt seien von der verkauften Wassermenge. Laut Prognosen käme es ab 2020 zu einer Anhebung um rund zehn Prozent. So will sich die Weißeritzgruppe preislich anderen Versorgern in Sachsen annähern.

Außerdem will die Weißeritzgruppe das aktuell günstige Zinsniveau für Kredite nutzen, um weiter Rohre zu erneuern. Ein Investitionsstau soll auch künftig verhindert werden. Es sei im Endeffekt günstiger, neue Schulden zu machen, als mit weiterhin nötigen Rohrerneuerungen zu warten, verweist Kukuczka auf die Inflation und eine anhaltende Verteuerung im Bausektor.

Mit dem 2016 eingeführten Preismodell würden rund 80 Prozent der Verbraucher gleich- oder bessergestellt. Nur Singles und Wenigverbraucher würden mehr zahlen, Familien mit Kindern profitierten.

