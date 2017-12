Trinkwasserpreis bleibt stabil – trotz Schulden Der Wasserversorger will investieren und das Rohrnetz erneuern. Für das Wie gibt es nicht nur Zustimmung.

Sauberes Wasser gibt es nur, wenn ständig ins Netz investiert wird. Das tut die Wasserversorgung Weißeritzgruppe auch. Allerdings müssen dafür neue Schulden gemacht werden. © dpa

Freital/ Tharandt/ Klingenberg. Die Trinkwassergebühren im ehemaligen Weißeritzkreis sollen in den kommenden fünf Jahren nicht erhöht werden. Das hat der Trinkwasserzweckverband Weißeritzgruppe (TWZ), zu dem unter anderem die Städte Freital, Dippoldiswalde, Tharandt und die Gemeinde Klingenberg gehören, kürzlich einstimmig beschlossen.

Obwohl die Wasserversorgung Weißeritzgruppe nächstes Jahr investieren will und dafür neue Kredite aufnimmt, erhöht sich der Trinkwasserpreis nicht. Dank der guten wirtschaftlichen Ergebnisse, die in den vergangenen zehn Jahren erzielt wurden, müssen die Gebühren aus heutiger Sicht erst 2022 angepasst werden, hieß es auf der Verbandsversammlung. Nach vorsichtigen Prognosen wird der Preis dann um 15 Prozent angehoben.

Denn bis 2022 rechnet der Verband mit Verlusten von mehr als zwei Millionen Euro, die über die angesparte Rücklage ausgeglichen werden sollen. Bereits 2018 werden voraussichtlich die Ausgaben höher sein als die Einnahmen. Erwartet wird ein Minus von 56 400 Euro.

Trotzdem sollen im kommenden Jahr 4,4 Millionen Euro investiert werden, denn unterlassene Investitionen seien verdeckte Schulden, sagte Frank Kukuczka, Geschäftsführer der Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH. In der Summe enthalten sind auch noch Maßnahmen, die in Vorjahren geplant waren und jetzt realisiert werden. Um diese und die Baumaßnahmen im nächsten Jahr zu finanzieren, sollen Kredite von rund 2,95 Millionen Euro aufgenommen werden.

Zugleich sollen aber auch alte Kredite in Höhe von etwa 2,82 Millionen Euro getilgt werden. Der Schuldenberg wächst also trotzdem – um 128 200 Euro – und wird Ende 2018 voraussichtlich rund 58,62 Millionen Euro betragen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Schuldenstand somit um rund 2,9 Millionen Euro erhöht, angesichts der Baupreisentwicklung wird dies aber positiv bewertet. Warum überhaupt neue Schulden gemacht werden und die 128 200 Euro nicht aus der Rücklage entnommen werden, fragte Verbandsrat Norbert Mayer, der für die AfD auch im Freitaler Stadtrat sitzt. „Das Geld, das wir als Liquidität haben, ist das, was die Gebührenzahler mehr bezahlt haben“, sagte Markus Dreßler, Verbandsrat und Bürgermeister von Glashütte. „Die Entgeltzahler haben einen Anspruch darauf, dass wir das über die Gebühr zurückgeben.“ Insgesamt habe die Gesellschaft eine stabile Finanzierungsstruktur erreicht, bei der sich alle Bereiche die Waage halten, so das Fazit.

Das sehen einige Freitaler Lokalpolitiker anders. Als kürzlich der Stadtrat über das Abstimmungsverhalten seiner Vertreter in der Verbandsversammlung beriet, kritisierte nicht nur Norbert Mayer die Schuldenpolitik. Auch CDU-Fraktionschef Martin Rülke sprach sich gegen weitere Schulden aus und stimmte am Ende entsprechend ab, „um ein Zeichen zu setzen“. Klaus Wolfram (SPD) schlug vor, dass Freital eine neue Finanzstrategie in der Verbandsversammlung einbringen solle. „Darüber müssen wir im Stadtrat im nächsten Jahr diskutieren.“ Olaf Wasner von den Bürgern für Freital war ebenfalls völlig unzufrieden mit der Vorgehensweise: „Wir müssen die Neuverschuldung des Trinkwasserbetriebs begrenzen, sie darf nicht höher sein als der Schuldenabbau“, forderte Wasner. (mit SZ/hey)

