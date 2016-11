Trinkwasserleitungen erneuert

Der Trinkwasserversorger Weißeritzgruppe hat eine größere Maßnahme in Schlottwitz abgeschlossen. Wie das Unternehmen informiert, wurden seit April für rund 650 000 Euro 2,3 Kilometer auf der Müglitztalstraße, dem Platz der AWG, der Straße der AWG, dem Platz des Friedens, dem Jugendweg, dem Bergweg, der Cunnersdorfer Straße und der Reinhardtsgrimmaer Straße Wasserleitungen verlegt. Dabei wurden die Leitungen nicht nur in der klassischen „offenen Bauweise“ verlegt. Dort, wo es möglich und wirtschaftlich sinnvoll war, kam das grabenlose Verfahren zum Einsatz. Unter anderem wurden neue Rohre in vorhandene Leitungen gelegt.

Die Strabag als Auftragnehmer hat die vorgegebene Bauzeit eingehalten. (SZ/mb)

zur Startseite