Trinkwasserleitung wird günstiger Aus welcher Quelle Weißwasser künftig versorgt wird, ist noch nicht endgültig klar. Aber der Bau der Leitung beginnt.

Gute Neuigkeiten für 35 000 Verbraucher in der Region: Die Kosten für den Bau der neuen Trinkwasserleitung von Boxberg nach Weißwasser wird günstiger als ursprünglich angenommen. Waren dafür bisher insgesamt 8,6 Millionen Euro im Gespräch, erwies sich bei der Ausschreibung ein Angebot über insgesamt 7,72 Millionen Euro als das wirtschaftlichste. Es liegt damit knapp eine Million Euro unter den geschätzten Kosten. Gebaut wird zum überwiegenden Teil in geschlossener Bauweise. Statt Gräben auszuheben, wird die rund zwanzig Kilometer lange Leitung in einem unterirdischen Bohrverfahren, dem sogenannten Horizontalspülverfahren, verlegt. Diese Vorgehensweise bedinge geringere Trassenbreiten und minimiere so den Eingriff in die Natur, heißt es in einer Information des Wasserzweckverbands Mittlere Neiße Schöps. Parallel dazu sinken die Kosten für Ersatzmaßnahmen, wie Pflanzungen. Bauen wird die Leitung eine Bietergemeinschaft. Die Tief- und Rohrleitungsbau GmbH hat ihren Sitz in Coswig, die Rohrbau und Sanierungsgesellschaft stammt aus Cottbus. Für den in drei Lose gegliederten Auftrag wurden jeweils bis zu zehn Angebote abgegeben. In der ersten Dezemberwoche ist Anlaufberatung. Für den Baustart wurde der 16. Januar festgelegt. Damit beginnt die Umsetzungsphase für die Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung eines Großteils des nördlichen Landkreises Görlitz. Betroffen sind nicht nur die Verbraucher in Weißwasser und Boxberg. Auch die Kunden in Spreetal, Schleife und Krauschwitz werden ihr Wasser künftig aus einer anderen „Quelle“ beziehen. Bisher läuft die Versorgung über das Wasserwerk Schwarze Pumpe. 2018 sollte es wegen des Anstiegs der Sulfatbelastung außer Betrieb gehen. Inzwischen haben Untersuchungen ergeben, dass die Belastung langsamer steigt als angenommen. Die Laufzeit wurde deshalb um mindestens drei Jahre verlängert.

Allerdings ist bisher immer noch unklar, woher Weißwasser und die Region das Wasser künftig beziehen. Feststeht allein, dass es aus dem Süden kommt. Lange favorisierten die zuständigen Stellen eine Versorgung aus dem Gebiet Sdier bei Bautzen. Federführend für die Planungen sind der WVZ Mittlere Neiße Schöps, die Stadtwerke Weißwasser (SWW) als ausführende Gesellschaft und der Bergbaunachfolger LMBV. Aber diese Variante ist teuer und aufwendig. Die Kostenschätzungen gehen von rund 24 Millionen Euro aus. Außerdem wären der Wasserzweckverband und damit auch die Verbraucher von einem außerhalb des Verbandsgebiets agierenden Partner abhängig, wie Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch in einer der letzten Stadtratssitzungen erklärte.

Die gegenwärtig plausibelste Alternative geht von einer Trinkwassergewinnung östlich des Bärwalder Sees aus. Das gewonnene Wasser stammt zwar aus dem See, wird aber über bis zu 30 Meter tiefe Brunnen gefördert. Der Vorteil: Bevor das Wasser gewonnen wird, durchläuft es eine Reihe von Kiesschichten, die wie ein riesiger Filter wirken. Uferfiltrat nennt sich diese Methode, die in der Region Berlin bereits erfolgreich angewandt wird. Außerdem müsste das Wasserwerk Boxberg ausgebaut werden. Frühestens sollte

Nach den neuesten Untersuchungen soll die Trinkwassergewinnung den Seewasserstand nur geringfügig beeinflussen. Ein entscheidender Umstand, ist doch rund um Boxberg alles auf die touristische Vermarktung des Bärwalder Sees ausgerichtet. Als Standort für die Brunnen ist ein Gebiet in der Nähe des Boxberger Strands vorgesehen. Eine genaue Festlegung steht dazu ebenso aus, wie zu dem gesamten Vorhaben. Knackpunkt ist die Sulfatbelastung. Das Salz der Schwefelsäure macht das Wasser sauer und kann nicht-säureresistente Leitungen angreifen. Für Trinkwasser gilt ein Limit von 250 Milligramm pro Liter. Bei einer Steigerung der Fördermenge ab 2021 könnte die Sulfatkonzentration nach etwa fünf Jahren den Wert von 200 Milligramm pro Liter übersteigen. Genaue Aussagen soll eine Machbarkeitsstudie bis spätestens September 2017 liefern. Inhaltlich geht es dabei auch um einen Vergleich der beiden Möglichkeiten, der nicht nur die Investitions-, sondern auch die zu erwartenden Instandhaltungskosten berücksichtigt. Bis es soweit ist, liegen die Planungen für die Fernwasserleitung nach Sdier auf Eis.

zur Startseite