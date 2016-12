Trinkwasseranlage mit Mängeln Das neue Baugebiet in Grumbach sitzt noch eine Weile auf dem Trockenen. Und damit auch die Eigenheimbauer.

Im neuen Baugebiet Südhang in Grumbach gibt es Probleme mit der Trinkwasseranlage. Bei der Abnahme Ende November funktionierten die Hausanschlussschieber nicht. Es habe Senkungen an den Bauteilen von bis zu 70 Zentimetern gegeben, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit seien die Erschließungsleistungen, die eigentlich schon am 31. Oktober beendet sein sollten, nicht erbracht. „Die Mängel werden jetzt beseitigt. Wir gehen davon aus, dass die Firma das hinbekommt“, sagte Andreas Clausnitzer, Leiter des Trinkwassereigenbetriebs Braunsdorfer Höhe. Der städtische Betrieb ist allerdings nicht Auftraggeber beim Südhang, sondern der Erschließungsträger, die EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft Wohnen aus Dresden. Der Trinkwasserbetrieb nimmt die Anlage lediglich ab.

Solange es keine funktionierende Trinkwasserzufuhr gibt, gilt das Areal als nicht erschlossen. Die Bauherren seien darüber informiert worden, heißt es aus dem Rathaus. Erst wenn die Anlage steht, können auch die Hausanschlüsse gesetzt werden. Die Häuslebauer warten darauf: Zumindest ein Haus ist bezugsfertig. (hey)

