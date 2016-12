Trinkwasser wird teurer Mit Beginn des neuen Jahres müssen die Bürger der Großgemeinde 38 Cent mehr für den Kubikmeter bezahlen. Doch das ist noch nicht alles.

Auf der Volkersdorfer Straße in Moritzburg wird derzeit eine in die Jahre gekommene Wasserleitung ausgewechselt. Veranschlagt sind dafür 60 000 Euro. Auch diese Unterhaltungsmaßnahme muss über die Trinkwassergebühr refinanziert werden. © Norbert Millauer

Die Energieversorger haben ihre Kunden schon Mitte November auf steigende Preise eingestimmt. So berechnet die Enso ab 1. Januar 2017 ihren Stromabnehmern 0,83 Cent pro Kilowattstunde mehr. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das rund 20 Euro Mehrkosten im Jahr.

Spätestens seit der jüngsten Sitzung des Moritzburger Gemeinderates ist klar, dass die höheren Energiekosten für die Bürger der Großgemeinde nicht die einzigen Mehrausgaben im neuen Jahr sein werden. Auch für Trinkwasser müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Und zwar deutlich. Die Gemeinderäte haben nach ausführlichen Vorberatungen und auch kontroversen Diskussionen mehrheitlich der neuen Trinkwassergebühr zugestimmt. Diese wird ab dem neuen Jahr 2,18 Euro pro Kubikmeter betragen. Gegenüber den bisher zu zahlenden 1,80 Euro bedeutet das immerhin eine Erhöhung von über 20 Prozent.

Legt man einen durchschnittlichen Verbrauch von 35 Kubikmeter pro Person und Jahr zugrunde, zahlt ein Vier-Personen-Haushalt aufs Jahr gerechnet also künftig rund 53 Euro mehr für Wasser aus der Leitung. Während sich dieser Betrag durch einen sparsameren Umgang mit dem lebenswichtigen Nass vielleicht noch etwas beeinflussen lässt, schlägt eine zweite Erhöhung als Fixkosten zu Buche. Denn bei der Zählergebühr werden ab 1. Januar sogar 50 Prozent mehr fällig. Diese steigt für einen haushalttypischen Zähler von bisher zwei Euro im Monat auf drei Euro. Unterm Strich bedeutet das also Mehrkosten von jährlich zwölf Euro.

Während die Enso für ihre Preiserhöhung vor allem auf die steigenden Umlagen für erneuerbaren Energien verweist, sind die Ursachen für die neue Moritzburger Trinkwassergebühr in der Gemeinde selbst zu suchen. Denn der Lieferpreis, zu dem der Wasserverband Brockwitz-Rödern das Trinkwasser zur Verfügung stellt, ist seit Jahren unverändert, wie Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) betont. „Der beträgt 94 Cent pro Kubikmeter, eine Änderung ist nicht geplant.“

Dass in den vergangenen sechs Jahren – die aktuelle Gebühr gilt seit Anfang 2011 – in Moritzburg trotzdem ein sechsstelliger Fehlbetrag aufgelaufen ist, hat mehrere Ursachen. Als eine nennt der jetzige Bürgermeister, dass der damalige Gemeinderat die Gebühr in Höhe von 1,80 Euro beschlossen hatte, obwohl in der auf fünf Jahre gerechneten Gebührenkalkulation vier Cent mehr standen. „Das war eine politische Entscheidung“, so Jörg Hänisch. Dass der Versuch, die Moritzburger weniger zu belasten als eigentlich nötig, am Ende schief ging, hat aber auch noch andere Ursachen.

So wurden beispielsweise mehr Trinkwasserleitungen neu verlegt, als ursprünglich geplant. Denn überall dort, wo in den vergangenen Jahren der Abwasserbau erfolgt ist, wurden auch die vorhandenen Wasserleitungen ausgetauscht. „Die Kosten dafür schlagen als Investitionen zwar nicht bei den Gebühren zu Buche, wohl aber die damit verbundenen Abschreibungen“, ergänzt der Bürgermeister.

Zusätzliche Kosten habe zudem auch die digitalisierte Bestandserfassung des Moritzburger Trinkwassernetzes verursacht. Diese ist noch nicht abgeschlossen. Hinzu kam schließlich auch noch der Austausch alter Leitungsabschnitte, bei denen zu befürchten war, dass sie in den nächsten Jahren kaputt gehen könnten. „Während das Minus, das durch den Verzicht auf die vier Cent entstanden ist, aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden muss, fließt der übrige in den letzten sechs Jahren entstandene Fehlbetrag in die neue Gebühr ein“, sagt der Rathauschef. Immerhin beträgt diese Differenz 340 000 Euro.

In der neuen Kalkulation, diese berücksichtigt den Zeitraum bis 2021, sei von einem konstanten Wasserverbrauch ausgegangen worden. „Obwohl die Kurve seit 2009 immer leicht nach oben ging“, wie der Rathauschef sagt. „Aber bei höheren Kosten wird vielleicht doch mehr gespart.“ Zudem resultiere der Zuwachs beim angekauften Wasser im Vorjahr nicht zuletzt aus zwei großen Rohrbrüchen.

Im nächsten Jahr steht nun die neue Kalkulation für die Abwassergebühr an. Mit einer Erhöhung sei dabei aber vermutlich nicht zu rechnen.

