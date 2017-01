Trinkwasser-Posse in neuem Baugebiet Tagelang funktionierte die Versorgung am Südhang in Grumbach nicht, obwohl die ersten Bewohner bereits eingezogen waren.

Das Haus ohne Wasser hat nun einen Anschluss bekommen. © Karl-Ludwig Oberthür

Es gibt Dinge, die glaubt man kaum: Zum Beispiel, dass ein Paar mitten in Deutschland in ein neu gebautes Haus zieht, aber keinen Trinkwasseranschluss hat. Kürzlich ist dies in Grumbach geschehen, im Baugebiet Südhang mit der idyllischen Adresse An der Vogelweide. Dort werden gerade neue Einfamilienhäuser errichtet, eines davon war kürzlich fertiggestellt. Dem Vernehmen nach ist das Paar kurz nach Weihnachten hier eingezogen – ohne dass die Trinkwasserversorgung funktionierte.

Was das bedeutete, wollten die beiden nicht erzählen. Man kann es sich nur vorstellen: Kein Tropfen Wasser zum Kochen, Wäschewaschen oder Duschen kam aus den Leitungen. Das Grumbacher Trinkwasserproblem zeichnete sich nach Aussage der Stadtverwaltung Wilsdruff bereits im Herbst ab. Damals ließ die Kesselsdorfer Tochtergesellschaft der EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft Wohnen Dresden als Investor eine Erschließungsstraße und sämtliche Versorgungsleitungen anlegen. Auch Trinkwasserrohre kamen in die Erde. Fertigstellungstermin sei laut Erschließungsvertrag Ende Oktober gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Doch Anfang November liefen immer noch Arbeiten.

Als am 28. November die Trinkwasseranlage endlich abgenommen werden sollte, muss der Schock beim Investor groß gewesen sein: Es gab erhebliche Mängel an der Anlage. „Dort hatten sich Bauteile um bis zu 70 Zentimeter gesenkt“, schildert Andreas Clausnitzer, Leiter des Trinkwassereigenbetriebs Braunsdorfer Höhe. Bei EP heißt es dagegen, das Problem sei gar nicht so groß gewesen. Lediglich einige Schieberstangen seien nicht gezogen gewesen. Wie auch immer: An etlichen Stellen musste die gerade erst neu gebaute Straße wieder geöffnet werden, um die Mängel zu beseitigen. Die Arbeiten zogen sich bis zum 23. Dezember hin.

EP wirft dem Wilsdruffer Wasserversorger vor, untätig gewesen zu sein. Man hätte den Hausanschluss doch schon mal im Voraus legen können, heißt es seitens der Geschäftsleitung. „Wir haben für die Trinkwasserversorgung einen Eigenbetrieb. Und der muss nicht das Risiko für einen privaten Investor übernehmen“, hält Andreas Clausnitzer dagegen. Und nach Weihnachten konnte wegen des starken Frostes und des Schnees zunächst nicht gebaut werden. Das wurde dann in der zweiten Januarwoche nachgeholt. Jetzt läuft das Wasser im neuen Haus. Zwischenzeitlich mussten sich die Bewohner mit Trinkwasser aus dem Handel begnügen: EP hatte den Häuslebauern 150 Liter in Flaschen geliefert.

