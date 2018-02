Trinkbrunnen plätschert im neuen Schulzentrum Im neuen Evangelischen Schulzentrum in Pirna wird ein Trinkbrunnen aufgestellt. Weil viele spendeten, wird noch etwas anderes gebaut.

Der Neubau wird bald für den Unterricht geöffnet. © Daniel Förster

Pirna. Kein Schüler muss im neuen Evangelischen Schulzentrum an der Rottwerndorfer Straße Durst leiden. Da genug Spenden eingesammelt wurden, kann ein Trinkbrunnen aufgestellt werden. Der Brunnen kostet 4 300 Euro, es kamen über 8 000 Euro Spenden zusammen. Der Überschuss soll für ein neues Klettergerüst verwendet werden, sagt eine Schulmitarbeiterin. Das Gerüst entsteht nach dem Bausteinprinzip und kann immer erweitert werden. Der Bau des neuen Schulzentrums in der Südvorstadt ist im Endspurt. Die Evangelische Grundschule und der Hort ziehen bereits in den Winterferien in das Gebäude ein. Im Sommer folgen dann die Mittelschüler und die Schüler des Beruflichen Gymnasiums, die künftig in der Rottwerndorfer Straße 51 unterrichtet werden. (hui)

