Trinitatisschule profitiert vom Schulchaos Welcher Standort schließt, zieht um, wird abgerissen? Viele Eltern sind verunsichert. Die private Grundschule hat so viele Anmeldungen wie noch nie.

„Auffällig viele Anmeldungen“ – Trinitatisschule in Riesa. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Die Leiterin der Trinitatisschule, Annett Franzke, muss sich gerade keine Sorgen machen, genug Kinder für die ersten Klassen zusammenzubekommen. „Wir hatten auffällig viele Anmeldungen“, erklärt sie. So viele wie noch nie in der Geschichte der christlichen Grundschule. Mindestens 20 Ablehnungen wird die Schule in privater Trägerschaft für das Schuljahr 2017/2018 aussprechen müssen. Für „reinen Zufall“ hält Franzke das nicht. „Man vermutet schon, dass das etwas mit der Schulstandortplanung in Riesa zu tun hat.“ Direkt ansprechen würden die Eltern das in Gesprächen aber nicht: „Wer sein Kind bei uns anmelden will, erzählt mir ja nicht, dass er nur kommt, weil es anderswo chaotisch zugeht, sondern betont eher unser gutes Schulkonzept“, so Franzke.

Die Trinitatisschule hat nun also die Qual der Wahl. „Eine Klasse werden wir allein mit Geschwisterkindern füllen. Bei den anderen Kindern zählen Kriterien wie Mitgliedschaft der Eltern im Förderverein oder in der Kirchgemeinde. Ganz am Ende entscheidet das Los“, erklärt die Leiterin.

Die Stadt hat entschieden, eine Grundschule zu schließen. Gleichzeitig müssen alle übrigen Standorte (außer die Schule am Rathausplatz) saniert werden. An zwei städtischen Grundschulen ist selbst der Brandschutz nicht mehr gesichert, sodass die Stadt ständige Sicherheitswachen entsenden musste. Bei Eltern, deren Kinder im Sommer in die Schule kommen, löst das offenbar Unsicherheiten aus. „Ich habe lange überlegt, welche Schule ich für mein Kind wähle, um ihm möglichst wenig Stress zuzumuten. Aus Gesprächen mit anderen Eltern weiß ich, dass es nicht nur mir so geht“, berichtet eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

zur Startseite