Trinh Xuan Thanh entgeht Todesurteil

Einerseits kritisieren wir Mißwirtschaft u.Korruption und andererseits tun Journalisten wie Herr Sator u Herr Pham so als müsste man den Ex kommunistischen Politiker-Manager bedauern. Er klagt ja nun über große Schmerzen weil er Rheuma habe - Man schreibt dazu das er sich deswegen angeblich in Lebensgefahr war - angeblich ??? Mir ist zwar neu das Rheuma lebensgefährlich ist aber es sollen wohl die Tränendrüsen angeregt werden. Korruption von Funktionären ist eine der Hauptursachen warum es zb in afrikanischen u.asiatischen Staaten nicht vorangeht obwohl Bodenschätze vorhanden sind u. Europa Millionen an Fördergeldern zahlte u.zahlt. Nun das er evtl aus Deutschland entführt wurde ist gegen das deutsche Recht u.das Außenministerium wird da schon reagiert haben. Andererseits hat Vietnam gezeigt das Verbrecher nirgends sicher sind. Israel ,die USA haben es ja auch schon so gehandhabt -