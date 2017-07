Trilex-Zug kollidiert mit Baum Das Fahrzeug ist auf der Strecke von Bischofswerda nach Zittau unterwegs gewesen, als der Unfall in Schirgiswalde passierte. Den Regelbetrieb hat das aber kaum beeinträchtigt.

Ein solcher Trilex-Triebwagen ist betroffen gewesen. © Uwe Soeder

Auf der Strecke von Bischofswerda nach Zittau ist gegen 6.45 Uhr ein Trilex-Zug in Schirgiswalde mit einem Baum kollidiert. „Es hat sich dabei niemand verletzt und es entstand nur ein leichter Sachschaden am Fahrzeug“, teilt Christine Hecht von der Länderbahn mit. Nach den Aufräumarbeiten, der Prüfung des Zuges und Rücksprache mit dem Infrastrukturbetreiber DB Netze und dem zuständigen Fahrdienstleiter konnte der Triebwagen nach etwa 30 Minuten weiterfahren. „Aufgrund der Eingleisigkeit in diesem Abschnitt dauert es leider etwas Zeit, bis der Regelbetrieb sich wieder einpendelt und alle Züge pünktlich fahren können“, so die Sprecherin. Mittlerweile fahren die Züge wieder nach dem Regelfahrplan. (szo/tc)

zur Startseite