Trilex-Zug kollidiert mit Auto Auf der Linie Varnsdorf–Seifhennersdorf ist ein Triebwagen an einem Bahnübergang mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Es gibt einen Verletzten. Die Strecke ist gesperrt.

Ein solcher Trilex-Zug ist in Varnsdorf mit einem Auto kollidiert. © Uwe Soeder

Auf der Linie Varnsdorf-Seifhennersdorf ist diesen Dienstag, kurz nach 8 Uhr am beschrankten Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Varnsdorf ein Trilex-Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Darüber informiert Jörg Puchmüller von der Länderbahn. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Im Zug hielten sich vier Fahrgäste auf, die wie das Personal unverletzt blieben. Die Fahrgäste konnten laut dem Länderbahnsprecher weiter zu ihren Reisezielen gebracht werden. Am Zug entstand durch den Zusammenstoß leichter Sachschaden, das Auto ist hingegen stark beschädigt.

Im Einsatz waren Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei sowie dem Trilex-Notfallmanagement. Die tschechische Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. „Die Strecke ist bis etwa 14 Uhr gesperrt gewesen, vorübergehender Busnotverkehr wurde eingerichtet“, so Puchmüller. (szo/tc)

