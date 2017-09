Trilex meistert Spitzen-Belastung Gab es zu viele Züge beim Tag der Sachsen? Die Länderbahn erklärt ihr Konzept mit den ausgeliehenen Triebwagen.

ODEG-Chef Arnulf Schuchmann hat in einem Bericht der SZ zum Verkehrskonzept zum Tag der Sachsen geäußert, dass beim Zugverkehr die Kapazitäten so komfortabel waren, dass es die von der Länderbahn aus Mainz von der VLEXX hinzugezogenen Triebzüge womöglich gar nicht gebraucht hätte. Dem widerspricht nun die Länderbahn, die mit dem Trilex die Hauptlast des Bahnverkehrs während der Festtage trug. Beide Unternehmen bedienen die Streckenabschnitte zwischen Bischofswerda und Görlitz über Löbau.

„Der diesjährige Tag der Sachsen in Löbau hat die Länderbahn mit dem Trilex vor enorme Herausforderungen gestellt“, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich. „Zehntausende Reisende mussten sicher und zuverlässig nach Löbau und zurück gebracht werden“ Insgesamt sei der Zugverkehr reibungslos verlaufen. „Auch wenn wir aufgrund der nicht vorhersehbaren Fahrgastströme in Spitzenzeiten an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen sind“, sagt Trillmich. Insgesamt habe man am Festwochenende 100 zusätzliche Zugfahrten erledigt. Da die Trilex-Züge mit drei aneinander gekuppelten Triebwagen verkehrten, seien die sieben zusätzlichen Triebzüge aus Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Vogtland sehr wohl nötig gewesen, teilt die Länderbahn mit. Spitzenströme von Besuchern habe man so abfangen können. „Die enge Taktung und kurzfristig eingesetzte Entlastungszüge sorgten insgesamt für einen flüssigen Verkehr nach Löbau“, resümiert Trillmich. „Die Sicherstellung dieser Verkehrsleistungen hat unser Team bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern, Partnern und Helfern.“

Sehr gut angenommen worden sei auch die extra eingerichtete Verbindung von Rumburk über Ebersbach nach Löbau, wo der Trilex abwechselnd mit den Traditionszügen der OSEF verkehrte. „Insgesamt ergab sich so eine Zusatzkapazität von über 50 000 Plätzen.“ Bestellung und Finanzierung der Leistungen sei von sächsischer und tschechischer Seite aus der Öffentlichen Hand erfolgt, informierte Trillmich.

