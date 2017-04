Trilex hilft dem Adler Die Parkeisenbahner haben jetzt neue Jacken und wieder reichlich Fahrscheine. Und es gibt weitere Unterstützung.

Kleine Bahn trifft großen Bruder: Vereinsvorsitzender Daniel Schölzel (l.) freut sich über Unterstützung für die Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn. Gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Trillmich von der Länderbahn (Trilex) wurde ein Schild angebracht, das auf die Kooperation beider Bahnen hinweist. Foto: Pawel Sosnowski



Passt! Daniel Schölzel macht in der neuen Jacke eine gute Figur. „Eisenbahnerblau“ nennt er die Stofffärbung, und am liebsten würde er sich auch von hinten sehen. Da steht nämlich unter der Kapuze groß und silbrig-weiß drauf, welches Dienstpersonal die neuen Jacken trägt: „Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn“.

Der Görlitzer Stadtrat Dieter Gleisberg hatte mitbekommen, dass bei der Parkeisenbahn die Jacken dünner und die Fahrkarten knapper werden. Er sah sich nach Unterstützern um und fand sie in der Länderbahn GmbH (Trilex). Geschäftsführer Andreas Trillmich sagte sofort zu: „Als in der Region tätiges Unternehmen helfen wir auch regional“, nennt er seine Unternehmensphilosophie. Und „die Parkeisenbahn gehört bereits seit 1976 zu Görlitz, man muss alles tun, dass dieses Kleinod bestehenbleibt.“ Dass eine „große“ Bahn einer „Kleinen“ unter die Arme greife, sei zudem auch sehr passend. Und so finanzierte Trilex jetzt 30 schmucke Dienst-Jacken und sorgte dafür, dass der Bestand an Fahrkarten mit 60 000 druckfrischen Exemplaren die nächsten fünf, sechs Jahre wieder reicht. Bisher jedenfalls hat sich die jährliche Nutzung der kleinen Bahn bei knapp 11 000 Fahrgästen eingepegelt. Ab sofort kooperieren die beiden Bahnen auch in ihrem Betrieb – gegenseitig werden Flyer ausgelegt, soll es bei besonderen Veranstaltungen Plakataktionen geben, und auf einem Schild stellen die Parkeisenbahner im Freizeitpark auch ihren neuen Förderer vor.

Die 32 Vereinsmitglieder erfahren derzeit reichlich Hilfe. „Zu den beiden Arbeitseinsätzen zum Frühjahrsputz kamen sehr viele Leute“, freut sich der Parkeisenbahn-Vereinsvorsitzende und Betriebsleiter Daniel Schölzel. Neben Privatpersonen rückte eine Mannschaft der Bahnhofsmission an, auch folgte der Bitte der „Ruf aus Görlitz“, eine Bürgerinitiative zum Erhalt der Bombardier-Arbeitsplätze. Und natürlich war die Schlaurother Autowerkstatt Mischke mit von der Partie, die von Anfang an den Dieselmotor der Parkbahn-Lok „Adler“ wartet. Zudem kann der kleine Verein weiter am Lokschuppen bauen, wo ein Kran aufgestellt wird. Das Hebezeug mit zwei Tonnen Tragfähigkeit wurde vom Bahnbetriebswerk Altstadt Dresden nach Görlitz umgesetzt. „Möglich wurde das dank einer Finanzhilfe aus der Förderung sächsischer Schmalspurbahnen, die uns das Landesamt für Straßenbau und Verkehr vermittelte“, informiert Daniel Schölzel. Nur anstreichen müssen die Parkeisenbahner das Gerät noch selber – in einem speziell von der Denkmalpflege ausgewählten Grau.

Der Kran gestattet es nun dem Verein, die Wagen zum Drehen der Achsen einfach anzuheben. Diese Arbeit muss immer wieder erfolgen, weil die Räder der Oldtimerbahn wegen der permanenten Kurvenfahrt des Rundkurses auf einer Seite stärker belastet werden als auf der anderen. Ohnehin steht in diesem Jahr für „Adler & Co.“ wieder eine Hauptuntersuchung an, teils in Eigenregie, teils in einem Ostritzer Fachbetrieb. Hier hoffen die Parkeisenbahner noch, dass sich auch die Stadt Görlitz in die Schar der Unterstützer einreiht: „Wir haben im Rathaus einen Antrag auf Sonderinvestition gestellt“, bestätigt Daniel Schölzel und verrät auch noch zwei Neuigkeiten: „Ab sofort bieten wir persönliche, nicht übertragbare Jahreskarten für Erwachsene (13 Euro) und Familien (zwei Erwachsene und bis zwei 2 Kinder 26 Euro) an. Diese Personen müssen sich dann lediglich mit einem Lichtbilddokument ausweisen.“ Und die zweite Info dürfte nicht nur für Fahrgäste, sondern auch für die Fotomotivsucher ein besonderes Angebot sein: „Während wir regulär immer nur mit drei Waggons fahren, kommt zur Saisoneröffnung mal wieder der Komplettzug mit sechs Anhängern auf das Gleis.“ Am Sonnabend ist es soweit. Fehlt als letzter Unterstützer dann nur noch das gute Wetter...

