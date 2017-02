Trikottest in Jena Budissa Bautzen gastiert beim Spitzenreiter. RB Leipzig zieht seine U 23 nach der Saison aus dem Spielbetrieb zurück.

Wie es im Hinspiel zur Sache ging, zeigt dieser Zweikampf zwischen dem Bautzener Tobias Heppner (re.) und Timmy Thiele. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Wenige Tage vor dem Punktspielauftakt in Jena setzte sich die FSV Budissa Bautzen in einem Testspiel gegen den Siebentligisten SV Oberland Spree mit 4:0 (2:0) durch. Auf dem Kunstrasenplatz im Humboldthain erzielten Ezequiel Horacio Rosendo (17.), Toni Barnickel (29.), Theocharis Iliadis (60.) und Josef Nemec (88.) die Treffer. Im Tor der Gäste stand Ex-Budissa-Keeper Stefan Richter, der als Spieler-Trainer beim Siebentligisten aktiv ist.

Bereits seit Mittwoch hagelte es Spielabsagen. Auch das Spiel zwischen dem FCO Neugersdorf und dem SV Babelsberg wurde gestrichen. Lediglich zwei Begegnungen des 20. Spieltages sollen angepfiffen werden. Die Partie am Sonnabend im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld scheint auch nicht gefährdet zu sein, zumal die Thüringer eine Rasenheizung besitzen. Problematisch waren zuletzt die vereisten Zuschauerplätze. Der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr.

Die Jenaer haben ihren Punktspielstart 2017 bereits hinter sich. Völlig überraschend verlor der Regionalliga-Spitzenreiter am 28. Januar zu Hause gegen den ZFC Meuselwitz (1:2). Für Carl-Zeiss waren es die ersten Gegentreffer in einem Heimspiel in dieser Serie. Nun, vor der elften Heimpartie in dieser Saison, scheint der Respekt beim Tabellenführer recht groß.

Knapper Jenaer Sieg im Hinspiel

Dabei spielen sicher auch die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen in Bautzen am dritten Spieltag eine Rolle. Nur mit viel Mühe kam Jena zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg auf der Müllerwiese. Torschütze Manfred Starke wird diesmal nicht dabei sein. Eine hartnäckige Leistenverletzung setzte ihn in der Wintervorbereitung außer Gefecht. Letztmals muss Jena auf den rot-gesperrten Justin Gerlach verzichten.

Budissas Cheftrainer Reimund Linkert war mit der Wintervorbereitung zufrieden, „denn wir haben gut gearbeitet und hatten gute Bedingungen“. Allerdings kann der 33-Jährige personell nicht aus dem Vollen schöpfen. „Müller, Heppner, Milde, Kloss, Baudis und Hänsch sind fraglich.“ Dagegen haben die beiden Neuzugänge (Iliadis, Zuljevic) sowie der aus Halberstadt zurückgekehrte Argentinier Rosendo „gute Chancen, in Jena in der Startelf zu stehen“.

Abstieg von RB für Bautzen interessant

Für eine faustdicke Überraschung sorgte RB Leipzig mit der Ankündigung, seine U 23 nach dieser Saison aus der Regionalliga Nordost zurückzuziehen. Damit steht der aktuelle Tabellenvierte als erster Absteiger fest. Für die Budissen, derzeit auf Rang 16 notiert, ein interessanter Fakt. Reimund Linkert wollte sich aber nicht zum Rückzug der „Jungbullen“ äußern: „Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben.“

Am Freitag will RB-Sportdirektor Ralf Rangnick weitere Einzelheiten zum Rückzug bekannt geben. RB möchte offensichtlich seine Nachwuchsarbeit optimieren und das U 17- und U 19-Team stärken, um Top-Talente schneller an den Profikader heranführen zu können. Die U 19 bekommt eine Aufwertung zur zweiten Mannschaft, „wird beispielsweise durch Abstellungen für die U 23 nicht mehr geschwächt und hat damit noch bessere Grundvoraussetzungen für den sportlichen Erfolg“, erklärte der Verein in einer Pressemitteilung.

