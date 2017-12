Triebwagen fährt Reklame Die Städtebahn ist mit einem neugestalteten Zug im Müglitztal unterwegs. Am Wochenende gibt es mehrere Gründe, mal mitzufahren.

Dieser Triebwagen wird nun öfters durchs Müglitztal fahren. Aufgedruckt sind Motive aus Glashütte und Altenberg. © VVO/Lars Neumann

Müglitztal. Aufmerksamen Osterzgebirglern wird er schon aufgefallen sein: der neugestaltete Triebwagen der Städtebahn Sachsen. Am Freitag war er zum ersten Mal im Einsatz.

Der Triebwagen wurde mit blauer Folie beklebt. An mehreren Stellen ließ der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) als Auftraggeber Motive aus dem Müglitztal anbringen. Zu sehen sind neben der Uhrenstadt Glashütte auch der Geisingberg, Wintersportler in Altenberg und Schloss Weesenstein. „Mit Motiven entlang der Bahnstrecke zwischen Heidenau und Altenberg möchten wir Lust auf einen Ausflug machen“, erläutert Gabriele Clauss, Marketingleiterin beim Verkehrsverbund. Dort hatte man auch die Idee für die Gestaltung. Es ist übrigens der erste Triebwagen der Städtebahn, der so gestaltet wurde. Im Verbundraum ist es der zweite, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Ein ähnlich gestalteter Triebwagen ist auf der Strecke zwischen Bad Schandau, Sebnitz und dem tschechischen Rumburk unterwegs. Partner ist dort aber die Deutsche Bahn AG. Das Bekleben habe in beiden Fällen jeweils rund 14 000 Euro gekostet, so Schlemper.

Der Triebwagen, auf dem auch der Schriftzug Müglitztalbahn zu lesen ist, wird auf dem gesamten Netz der Städtebahn eingesetzt. „Am Sonnabend wird er bis zur Mittagszeit im Müglitztal fahren, am Sonntag ab Mittag“, sagt Franziska Straube von der Städtebahn Sachsen. Es werde also mehrere Gelegenheiten geben, den Zug zu fotografieren.

Neben den regulär fahrenden Zügen der Müglitztalbahn ist an diesem Wochenende wegen des Rodel-Weltcups an der Altenberger Bobbahn erstmals auch der Wintersportexpress ist Einsatz. Der verstärkt nicht nur das Bahnangebot im Müglitztal, sondern bringt auch Tagesausflügler aus der Dresdner Region ins Gebirge, weil er am Hauptbahnhof startet. „Von der Landeshauptstadt bis nach Geising und Altenberg benötigt der Zug nur rund 60 Minuten“, erklärt Gabriele Clauss. Mit diesem Zug spart man sich die Parkplatzsuche. Es könnte sein, dass dies auch an diesem Wochenende schwierig ist. Denn neben dem Rodelweltcup an der Bobbahn gibt es noch weitere Gründe, mit der Müglitztalbahn ins Gebirge zu fahren. Wie das Altenberger Tourist-Info-Büro informiert, werden in Altenberg der Skilift und der Zauberteppich am Sonnabend und am Sonntag jeweils 11 Uhr öffnen. Geöffnet hat auch die Eishalle Geising. Hier kann man zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr Schlittschuh laufen.

Den Bahnausflug kann man an diesem Wochenende aber auch mit dem Besuch von Weihnachtsmärkten verbinden. Diese finden unter anderem in Glashütte und Geising statt. Wann der nächste Wintersportexpress auf die Reise geht, steht noch nicht fest. Er startet nur bei guten Wintersportbedingungen und nur an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen. „Die Städtebahn Sachsen und der VVO informieren immer donnerstags, ob die Züge am folgenden Wochenende unterwegs sind“, sagt Franziska Straube von der Städtebahn. Die SZ gibt das dann gern weiter. (SZ/mb)

Wintersportexpress: Sonnabend/Sonntag, Start in Dresden: 8.05/10.05 Uhr, Zwischenstopps u. a. in Glashütte und Geising, zurück 15.18/17.18 Uhr ab Altenberg.

Shuttlebusse Altenberg-Bobbahn: Sonnabend: 8.15- 15.30 Uhr, Sonntag 9-15 Uhr (VVO-Tarif)

