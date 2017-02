Trickst die Arbeitsagentur? Die Linken Mittelsachsen werfen der Regierung vor, die Zahlen schön zu rechnen. Die Agentur für Arbeit widerspricht.

Knapp 11 300 Personen waren laut Agentur für Arbeit im Januar in Mittelsachsen arbeitslos gemeldet. Stimmt nicht, sagen die Linken Mittelsachsen. Fast 2 700 Personen seien nicht mit eingerechnet worden, lautet der Vorwurf von Falk Neubert, dem Linken-Kandidat für die Bundestagswahl. „Wer die tatsächliche Arbeitslosigkeit erfassen will, muss ehrlich rechnen. Wir haben die tatsächliche Zahl, die allein auf amtlichen Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit beruht. Im Januar 2017 sind in Mittelsachsen 2 674 Menschen mehr arbeitslos als die offizielle Arbeitslosenzahl von 11 296 darstellt. Hier ist Zeit zu handeln statt zu tricksen!“

So vernachlässige die Statistik der Arbeitsagentur unter anderem die Personen, die älter als 58 Jahre alt sind und Arbeitslosengeld II beziehen, Menschen, die in Arbeitsgelegenheiten untergekommen sind, sowie Teilnehmer an beruflichen Weiterbildungen oder dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“.

„Keiner wird versteckt – wir tricksen nicht“, lautet die eindeutige Ansage dazu von Silke Steinkampf, Sprecherin der Agentur für Arbeit Plauen. „Es ist gesetzlich vorgeschrieben, wer als arbeitslos zu zählen ist. Die Bundesagentur für Arbeit mit ihren Arbeitsagenturen und Jobcentern führt die gesetzlichen Bestimmungen aus.“

Personen, die Weiterbildungen absolvieren, eine Arbeitsgelegenheit ausführen, krank sind oder ein Praktikum machen, gelten laut Agentur für Arbeit als unterbeschäftigt. „Diese Personen sind zwar nicht arbeitslos, aber ihnen fehlt ebenso ein reguläres Beschäftigungsverhältnis. Es wird unterstellt, dass sie ohne den Einsatz dieser Maßnahmen oder ohne diesen Sonderstatus arbeitslos wären“, erklärt Sprecherin Silke Steinkampf. Auch Menschen, die an einem entsprechenden Programm teilnehmen oder einen arbeitsmarktbedingten Sonderstatus, zum Beispiel Sonderregelungen für Älter, einnehmen, gehören in diese Gruppe.

Als arbeitslos gelten demnach laut Gesetz Personen, die keine Beschäftigung haben, eine solche versicherungspflichtige und über 15 Stunden pro Woche umfassende suchen, arbeitsfähig und -bereit, älter als 15 sind und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben sowie alle, die sich persönlich bei der Agentur oder im Jobcenter arbeitslos gemeldet haben.

zur Startseite