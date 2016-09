Trickserei bei der CDU-Wahl? Ein Kandidat soll Anhänger in gecharterten Bussen herangekarrt haben. Der Vorwurf ist beim näheren Betrachten eine Posse.

Abgeordneter Klaus Brähmig hat keine Busse gechartert. © Marko Förster

Dippoldiswalde. Wenige Tage nach der Wahl des CDU-Direktkandidaten für die Bundestagswahl ist Frank Sander aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach erbost. Während der bisherige Abgeordnete Klaus Brähmig 64 Prozent der Stimmen aus dem Kreisverband bekam, fuhren Sander und die anderen Herausforderer ein mageres Ergebnis ein.

Lag es daran, dass am Freitagabend Lagerwahlkämpfer gezielt in die Neustadthalle zur Abstimmung herangefahren worden sind? Zumindest will Sander von einem bis zwei Bussen wissen, die kurz vor Beginn der Veranstaltung an der Neustadthalle hielten. „Ein Schalk, wer Böses dabei denkt“, sagt Sander, der aber nicht als schlechter Wahlverlierer gelten will – und Brähmig gratuliert. Doch geht ihm nicht in den Kopf, warum sich die von ihm wahrgenommene Wechselstimmung im Vorfeld nicht in Stimmen niedergeschlagen habe.

Wahlsieger Klaus Brähmig stellt es mit einem kurzen Satz klar: „Ich habe keine Busse gechartert.“ Auch Peter Liebers, Kreisgeschäftsführer der CDU, schließt das für den Kreisverband aus. Und selbst wenn einer der Kandidaten dies getan hätte, hätte er damit weder die Satzung der Partei noch das Wahlgesetz verletzt.

Liebers ist schließlich der Mann, der eine mögliche Erklärung zu den Transportmitteln hat, die vor Ort gesichtet wurden. Er sagt: „Die Ankunft eines Reisebusses am in der Nähe gelegenen Parkhotel, welches zurzeit auch noch mit Wellnessurlaub wirbt, ist einfach Zufall.“ (SZ/dsz)

