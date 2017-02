Tricks bei der Mieterhöhung? Einige Vermieter sollen die Wohnlage falsch eingeordnet haben. Der Mieterverein warnt.

Zu Jahresbeginn fanden etliche Dresdner Post ihres Vermieters im Briefkasten, die eine Mieterhöhung enthielt. Der Dresdner Mieterverein hat nun bei Prüfungen falsche Einordnungen der Wohnlage festgestellt. Betroffen ist vor allem das Unternehmen Vonovia, das in fünf von sechs Fällen nach Auffassung der Juristen unberechtigt hohe Mietforderungen stellt. Die Vonovia schreibt, dass die Wohnlage das einzige Kriterium ist, das im Dresdner Mietspiegel nicht objektkonkret hinterlegt ist. Sie sollte nach Straßen ausgewiesen werden, dies sei aber noch nicht passiert. „Deshalb existieren unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema“, sagt Unternehmenssprecherin Bettina Benner. Viele Mieter hätten den Mieterhöhungen zugestimmt. In Widerspruchsfällen würde die Richtigkeit geprüft und bei Bedarf korrigiert, sagt Benner. In einigen Fällen hat die Vonovia selbst das Schreiben zur Mieterhöhung zurückgezogen. Eine Anpassung der Miete zum April erfolge dann nicht. (SZ/kh)

zur Startseite