Trickdiebinnen bestehlen Senioren Ein kriminelles Duo hat zweimal die Gutgläubigkeit älterer Menschen ausgenutzt – in einem Fall wurde sogar Gewalt angewandt.

Königsbrück/Hoyerswerda. Geld und Schmuck haben Trickbetrügerinnen am Sonnabend in Hoyerswerda und am Dienstag in Königsbrück erbeutet. Ähnlichkeiten bei der Tatbegehung lassen darauf schließen, dass es sich in beiden Fällen um das gleiche kriminelle Duo gehandelt hat.

Am Dienstagnachmittag klingelten in Königsbrück zwei Frauen an der Wohnungstür eines 77-Jährigen und baten darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Der Rentner ließ sie hinein. Eine der Damen verwickelte ihn in ein Gespräch, während die Zweite den unbeobachteten Moment ausnutzte, um nach der Brieftasche des Hausherren zu suchen. Sie steckte sich einen dreistelligen Bargeldbetrag ein. Die beiden unbekannten Frauen verließen danach das Haus. Erst später bemerkte der Senior den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Ähnliches ist am Sonnabend auch einer 90-Jährigen in Hoyerswerda widerfahren. Nachdem die Seniorin die Tür geöffnet hat, an der geklingelt worden war, sollen sie zwei unbekannte Frauen zu Boden geschubst haben. Aus dem Schlafzimmer stahlen sie Schmuckstücke im Wert von etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl sowie dem Raub aufgenommen. Die Betroffenen konnten die Täterinnen gut beschreiben. Sie sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß sein und gebrochen Deutsch sprechen. Untereinander könnten sie polnisch gesprochen haben. Beide waren dunkel gekleidet und hatten ein Kopftuch auf. Eine der beiden Frauen hatte wohl einen blonden geflochtenen Zopf.

Nach dem diebischen Duo wird derzeit gefahndet. Die Polizei bittet hierfür um Unterstützung und bittet Zeugen, die die Frauen am Sonnabend in Hoyerswerda oder am Dienstag in Königsbrück gesehen haben, einen ähnlichen Vorfall erlebt haben oder sonstige Hinweise zu den Dieben geben können, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Kamenz ist unter der Telefonnummer 03578 3520 und das Revier in Hoyerswerda unter der Rufnummer 03571 4650 erreichbar.

Die Polizei rät zur Vorsicht und gesundem Misstrauen, wenn Fremde an der Tür klingeln und um Einlass bitten. Das Vortäuschen von Notsituationen und Hilfsbedürftigkeit ist eine beliebte Masche von Trickdieben, um in Wohnungen zu kommen. Besonders ältere Menschen werden gezielt als Opfer ausgewählt. (szo)

