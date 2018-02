Trickdiebe erbeuten 800 Euro Zwei Frauen verschaffen sich in Meißen Zutritt bei einer Seniorin und bestehlen sie.

© Archiv: Marko Förster

Meißen. Trickdiebe haben einer alten Frau mehrere Hundert Euro gestohlen. Am Freitag verschafften sich zwei Frauen unter dem Vorwand, ein Glas Wasser zu erhalten, Zugang zur Wohnung der 91-jährigen Geschädigten auf der Dresdner Straße in Meißen. Während diese im Bad das erbetene Wasser für die eine Frau holte, stahl die andere aus der Handtasche der Seniorin Bargeld in Höhe von 800 Euro, teilt die Polizei, der der Fall am Sonntag angezeigt wurde. Erkenntnisse zu den Täterinnen gibt es noch nicht. (szo)

