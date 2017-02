Trickbetrüger wollen 30 000 Euro Kundenberaterin einer Bank verhindert Enkeltrickbetrug.

Görlitz. Ein dreister Betrüger hat am Mittwochvormittag eine 93-jährige Görlitzerin angerufen und sich als Enkel ausgegeben, der bei einem Rechtsanwalt sitze und dringend 30 000 Euro benötige. Die Seniorin habe sich daraufhin mit ihrer Bank in Verbindung gesetzt, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Dort wurde allerdings die Kundenberaterin stutzig und rief die Tochter der alten Dame an. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau fast einem Enkeltrickbetrug zum Opfer gefallen wäre. Inzwischen ermittelt die Polizei.

Die Polizei warnt davor, am Telefon zu leichtgläubig zu sein. Immer wieder würden dreiste Betrüger versuchen, die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen. (szo)

