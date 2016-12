Trickbetrüger weiter aktiv

Glasscherben überführten Fahrraddiebe Meißen. In der Nacht zum Mittwoch stellten Beamte des Reviers Meißen bei der Streifenfahrt auf der Dresdner Straße ein großes Splitterfeld zerschlagener Flaschen fest. Kurz darauf meldete sich eine Zeugin und gab an, dass aus einem Wohnhaus an der Dresdner Straße die Flaschen und Gläser auf die Fahrbahn geworfen wurden. Zudem erschienen zwei junge Männer bei den Polizisten und zeigten an, dass aus dem Flur des betreffenden Hauses zwei Fahrräder gestohlen wurden. Im Zuge der Tatortbereichsfahndung konnten die Beamten an einer Tankstelle an der Hochuferstraße zwei junge Männer mit Fahrrädern ausfindig machen. Schnell war klar, dass es sich dabei um die entwendeten Räder handelt. Die beiden 15 und 19 Jahre alten Meißner sind zudem für die Flaschenwürfe auf die Fahrbahn verantwortlich.

Radfahrer verletzt – Polizei sucht Zeugen Coswig. Am Dienstagvormittag befuhr ein 80 Jahre alter Radfahrer die Salzstraße in Richtung Radebeul. Kurz nach der Hohensteinstraße touchierte ein Pkw sein Hinterrad, woraufhin der Senior stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Verursacher und ein Zeuge halfen dem benommenen Radfahrer auf. Der Verursacher fuhr dann aber ohne weitere Angaben davon. Er wurde als etwa 50 Jahre alt, von schlanker Statur und dunkelhaarig beschrieben. Beim seinem Auto soll es sich um einen dunklen Pkw älteren Baujahrs handeln. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Briefkasten geplündert Meißen. Am Dienstagabend bemerkte ein Spaziergänger einen geöffneten Briefkasten an der Großenhainer Straße und informierte die Polizei. Wie der Briefkasten geöffnet wurde, ließ sich vor Ort nicht erkennen. Die eingeworfenen Sendungen fehlten jedoch. Einige lagen zerrissen in der Umgebung. Die Polizisten folgten der Spur bis zur Sparkasse am Dr. Eberle-Platz. In Vorraum der Bank lag das restliche Postgut. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten die aufgefundenen Sendungen sicher und nahmen die weiteren Ermittlungen auf.

Gartenlaube abgebrannt Nossen. Unbekannte haben eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Promenadenweg in Brand gesetzt. Die Laube brannte nahezu vollständig aus. Einem Spaziergänger waren am Mittwochmorgen die qualmenden Überreste des Gartenhäuschens aufgefallen. Er verständigte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Zu dem entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.