Trickbetrüger unterwegs Einem 75-Jährigen wurden am Telefon 38.500 Euro versprochen, wenn er vorher 800 Euro einzahlt.

Mit einem Gewinnspieltrick wollte ein Betrüger einen 75-jährigen Mann um sein Erspartes bringen.

Montagmittag rief ein Unbekannter bei einem 75-Jährigen an und teilte dem Senior mit, dass er angeblich 38.500 Euro gewonnen hätte. Um an das Geld zu kommen, müsse er lediglich eine Gebühr in Höhe von rund 800 Euro zahlen.

Der ältere Herr fiel nicht auf den Trickbetrug herein und beendete das Gespräch. (szo)

