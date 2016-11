Trickbetrüger unterwegs

Meißen. Ein 36-Jähriger war am Dienstagnachmittag mit einem Lkw auf der Talstraße unterwegs und hatte die Absicht, in Höhe Kerstingstraße den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er einen neben ihm fahrenden Fiat (Fahrer 41). Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt rund 3000 Euro.

Moped von Auto erfasst

Weinböhla. Zu einem Zusammenstoß kam es am Dienstag gegen 17 Uhr. Ein Mazda (Fahrerin 40) fuhr die Schindlerstraße und wollte nach links in die Sachsenstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Moped (Fahrer 17) zusammen, das auf der Sachsenstraße in Richtung Bachgasse unterwegs war. Der 17-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.