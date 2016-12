Trickbetrüger rufen Görlitzer Senioren an

Zwei Einbrecher auf frischer Tat gestellt Zittau. Zwei Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland haben am frühen Donnerstagmorgen im Ortsteil Hartau zwei Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Anwohner hatten verdächtige Geräusche in einer Gartensparte an der Straße An den Brüchen gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten überraschten die beiden 34 und 43 Jahre alten polnischen Männer. Diese versuchten zu flüchten, einer sprang sogar in einen Teich. Doch die Streifenpolizisten ließen sich nicht abschütteln, ergriffen beide Täter und nahmen sie vorläufig fest. Bei Tageslicht wurde klar, dass die Männer in mindestens drei Lauben eingebrochen waren. Die Ermittlungen des Kriminaldienstes des örtlichen Reviers dauern an. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeugen.

Trickbetrüger rufen Senioren an Görlitz. Seit Donnerstagvormittag registriert die Polizei in Görlitz nach derzeitigem Stand vier Fälle, bei denen Trickbetrüger versuchten, an Bargeld oder Schmuck älterer Menschen zu kommen. Die Unbekannten meldeten sich telefonisch, gaben sich als Verwandte aus unter erbaten Bargeld, beispielsweise für einen spontanen Kauf. Es handelte sich durchweg um größere vier bis fünfstellige Summen. Die Angerufenen verhielten sich goldrichtig, gingen nicht auf die Forderungen ein und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den versuchten Betrugstaten aufgenommen.

Auffahrunfall an einer Kreuzung Weißwasser. Am Mittwochnachmittag ist es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Mazda die Bautzener Straße. An der Kreuzung zur Schweigstraße prallte er auf das Heck eines haltenden Ford und dessen 62-jähriger Fahrerin. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Laternen nach Unfällen beschädigt Görlitz. Am Montag fiel Mitarbeitern der Stadtwerke auf, dass an der Sattigstraße in Höhe des Verkehrsgartens ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Lichtmast geprallt war. In dem Atemzug wurde auch bekannt, dass bereits zwischen Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche in Weinhübel vor der Turnhalle an der Erich-Weinert-Straße ebenfalls ein unbekanntes Fahrzeug eine Laterne gerammt hatte. Diese drohte umzukippen. Beide Lichtmasten wurden ausgetauscht, der Sachschaden beträgt etwa 2800 Euro. Der Verkehrsdienst des örtlichen Polizeireviers führt die Ermittlungen zu den Unfallfluchten und sucht Zeugen: Wer die Kollisionen gesehen hat oder den Verursacher kennt, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Görlitz (Telefon 03581 6500) sowie jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zwei Komplettradsätze entwendet Leutersdorf. In der Nacht zu Mittwoch haben in Leutersdorf Unbekannte eine Garage an der Bergstraße aufgebrochen. Die Täter entwendeten zwei Sätze Kompletträder mit Sommerreifen im Wert von etwa 1300 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.