Trickbetrüger gehen um Ob am Telefon oder an der Haustür: Kriminelle versuchen es derzeit wieder bei Senioren – mit uralten Maschen.

Manche kriminelle Methoden sterben nie aus: In Oschatz hat jetzt ein Unbekannter bei einer 90-Jährigen einen vierstelligen Geldbetrag und ihre EC-Karte aus der Wohnung gestohlen. Laut Polizei hatte es am Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Dr.-Külz-Straße geklingelt. Die Frau ließ den Mann, der vorgab, wegen der Fernsehgebühren zu kommen, in ihre Wohnung. Dort sagte er ihr, dass er für ältere Menschen die Fernsehgebühren reduzieren wolle – und sie dazu für ihn Kontoauszüge raussuchen solle.

Die ältere Dame fiel auf diesen Trick herein. Diese Gelegenheit nutzte der Betrüger aus, um ihr Geld und EC-Karte zu stehlen. Danach verschwand er ganz schnell. Als die Seniorin den Verlust bemerkte, wandte sie sich an eine ihr vertraute Nachbarin und teilte der 76-Jährigen den Vorfall mit. Die reagierte richtig: Sie fuhr zur Sparkasse und ließ die EC-Karte der Geschädigten sperren. Danach wandte sie sich im Namen des Opfers an die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Zeitgleich versuchen Trickbetrüger in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Senioren mit dem Enkeltrick am Telefon um ihr Erspartes zu bringen. In Coswig meldeten sich am Dienstag Unbekannte telefonisch bei zwei Damen, 79 und 87 Jahre alt. Im Gespräch gaben sie sich als deren Enkel aus und baten um Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Seniorinnen ließen sich jedoch nicht darauf ein und beendeten die Unterhaltung. Ähnlich lief es in Geising (Osterzgebirge): Dort bekam Dienstagmittag eine 88-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Enkel. Der Anrufer gaukelte eine Notlage vor und bat ebenfalls um eine fünfstellige Summe – erfolglos.

Die Polizei rät, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Sobald der Gesprächspartner Geld fordert, sollte man den Hörer auflegen – und keinesfalls Details zu seinen familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Verdächtige Anrufe sollten über die 110 gemeldet werden. (SZ)

