Trickbetrüger gehen leer aus Sparkassenmitarbeiter bewahrten eine Seniorin aus Freital vor einem großen Verlust.

Am Dienstagvormittag erhielt eine 66-jährige Frau aus Deuben einen ominösen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiter einer Sparkasse aus und drohte der Frau an, ihr Konto zu sperren. Hintergrund wären angebliche Schulden aus einem Lottogewinnspiel. Sie könne die Sache jedoch abwenden, wenn sie 3 500 Euro an eine Bank in die Türkei überweisen würde.

Die Frau hob das Geld zunächst von ihrem Konto ab, konnte von Mitarbeitern des Geldinstitutes aber von einer Überweisung abgehalten werden, teilt die Polizei mit. (szo)

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 4 weiter Wartehäuschen demoliert und rechte Parolen gerufen Freital. Polizeibeamte wurden am Dienstagnachmittag auf die Straße Am Bahnhof in Freital gerufen. Dort hatten drei junge Männer (19, 20, 21) ein Warthäuschen beschädigt und zudem rechte Parolen gerufen. Die Männer standen allesamt unter Alkoholeinfluss. Alle drei hatten um die 1,5 Promille intus. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Der Schaden am Wartehäuschen ist noch nicht bezifferbar. VW Caddy aufgebrochen Wilsdruff. In der Nacht zum Dienstag zerschlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Caddy auf der Meißner Straße und drangen in das Fahrzeug ein. Aus dem Innenraum stahlen sie einen Akkuschrauber. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. (ml) Wildunfall Sebnitz/Bad Schandau. Zwischen Bad Schandau und Altendorf war am Dienstagabend ein 37-Jähriger mit einem Skoda auf der S154 unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Skoda entstand Schaden von rund 4000 Euro. Mit 0,68 Promille am Steuer Neustadt. Am späten Dienstagabend stoppten Beamte des Polizeireviers Sebnitz einen Ford Focus auf der Struvestraße. Bei der Kontrolle des Fahrers (31) stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,68 Promille. Eine Anzeige wurde gefertigt.

