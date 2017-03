Trickbetrüger geben nicht auf Obwohl vor Geldforderungen am Telefon gewarnt wird, versuchen es Kriminelle immer wieder. Aber immer öfter erfolglos.

Erneut versuchen Trickbetrüger, Senioren um ihr Geld zu bringen. © dpa

Zum wiederholten Mal sind in Dresden und Umgebung Trickbetrüger aktiv. Die Täter versuchen mit dem sogenannten Enkeltrick, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Derzeit sind drei Fälle bei der Polizei angezeigt worden.

So meldete sich am Dienstag ein Unbekannter telefonisch bei einer 77-Jährigen in Dresden-Trachau und gab sich als deren Enkel aus. Er bat um 30 000 Euro für den Kauf eines Autos. Die Frau lehnte ab und verständigte die Polizei.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 4 weiter Auffahrunfall mit Verletzten Bannewitz. Am Dienstagmittag war die Fahrerin (66) eines Mercedes auf der B170 in Richtung Dresden unterwegs. An der Ampel zur Anschlussstelle A17 fuhr sie auf einen Peugeot (Fahrer 56) auf. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20000 Euro. Einbruch in Einfamilienhaus Bad Gottleuba-Berggießhübel. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus am Grenzlandsteig in Hellendorf eingebrochen. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Autoteile gestohlen Freital-Potschappel. In der Nacht zum Dienstag begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses an der Carl-Thieme-Straße und bauten von einem VW Golf III die Blinker sowie Nebelscheinwerfer ab. An einem weiteren VW Golf III zerschlugen sie die Heckscheibe und stahlen die Musikanlage aus dem Wagen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1200 Euro. Unfallzeugen gesucht Stolpen. Ein unbekanntes Fahrzeug prallte Mitte vergangener Woche auf der Bahnhofstraße in Höhe Badweg gegen einen Baum und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Baum musste gefällt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Sebnitz, Telefon 035971 850, oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233.

Mit der gleichen Masche versuchten es Täter bei einer 84-Jährigen in Dresden-Striesen. In diesem Fall wollte der vermeintliche Enkel 20 000 Euro für einen neuen Wagen. Auch die 84-Jährige beendete das Gespräch.

Eine 74-Jährige in Dresen-Zschertnitz war ebenfalls in das Visier der Betrüger geraten. Auch sie erhielt den Anruf eines vermeintlichen Enkels. Der Mann forderte 30 000 Euro, da er in eine Notsituation geraten sei. Die Frau legte ebenfalls den Hörer auf – und machte alles richtig. Denn sie verständigte die Polizei.

Mehr aus dem Polizeibericht im Anhang.

zur Startseite