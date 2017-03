Trickbetrüger erbeutet 2500 Euro Sebnitz. Trickbetrüger haben in Sebnitz zugeschlagen. Im Verlauf mehrerer Tage erhielt eine 83-jährige Sebnitzerin wiederholt Anrufe von einem Unbekannten, der ihr einen Gewinn in Höhe von rund 11000 Euro in Aussicht stellte. Um die Summe zu erhalten, müsse die Frau lediglich eine „Bearbeitungsgebühr“ überweisen. Dies tat sie in einer Höhe von rund 2500 Euro. Später musste die 83-Jährige feststellen, dass sie einem Betrüger aufgesessen war.

Zusammenstoß auf Kreuzung Sebnitz. Ein Unfall in Sebnitz hat zu einem Blechschaden im fünfstelligen Bereich geführt. Der Fahrer (82) eines Nissan war am Donnerstagvormittag auf der Finkenbergstraße unterwegs und wollte die Kreuzstraße überqueren. Dabei stieß er mit einem VW (Fahrer 68) zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro.

Auto prallt gegen Geländer Langenwolmsdorf. Ein 36-jähriger Skodafahrer war Donnerstagmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rückersdorf und Langenwolmsdorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 11500 Euro.