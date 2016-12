Trickbetrüger am Telefon Eine 90-Jährige wäre beinah auf einen Telefon-Schwindel reingefallen. Ein Taxifahrer konnte Schlimmeres verhindern.

Wilsdruff. Eine Betrügerin wollte eine 90-jährige Wilsdrufferin um ihr Geld bringen. Die Unbekannte meldete sich am Dienstagvormittag telefonisch bei der Seniorin und gab sich als Verwandte aus. Sie forderte 18 000 Euro, da sie das Geld bei Gericht hinterlegen müsse. Die 90-Jährige glaubte die Geschichte zunächst und machte sich auf den Weg zur Bank. Bei der Fahrt mit dem Taxi, das die Anruferin bestellt hatte, kam sie mit dem Fahrer ins Gespräch.

Der 33-jährige Taxifahrer wurde misstrauisch, beriet sich mit der Seniorin und brachte sie zur Polizei. So konnte der älteren Dame zumindest ein finanzieller Schaden erspart bleiben. Mit der gleichen Masche hatte sich eine Unbekannte bei einer weiteren Frau aus Wilsdruff gemeldet. Die 91-Jährige glaubte, eine Verwandte am Telefon zu haben. Erst als sie auf die Forderung nach 20 000 Euro angab, nicht so viel Geld zu besitzen, beendete die unbekannte Anruferin das Gespräch, teilt die Polizei mit. (SZ)

