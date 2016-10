Tribünen reisen durch Europa Für das Pferde-Event „Apassionata“ haben die Riesaer Tribünenbauer diesmal aber ein „Heimspiel“.

Etwa 24 Kilo schwer ist jedes der Dreier-Sitzelemente, das Tribünenbauer Jörg Horvath (41) hier gerade einsetzt. Insgesamt 3500 Sitze fassen die Tribünen, die für die Apassionata-Show bis zum kommenden Mittwoch vom Team des K+K Tribünenbau Riesa in der Arena eingebaut werden. © Klaus-Dieter Brühl

Die Riesaer Sachsen-Arena ist leer. Drei Tage lang haben die Modellbahn-Freaks hier ihre Züge rollen lassen. Jetzt, wo alles weggeräumt ist, wirkt die leere 7000-Quadratmeter-Halle noch einmal so groß. Aber schon beginnen an der Stirnseite des Raumes die Tribünenbauer mit ihrer Arbeit.

Eine klassische Konstruktion in U-Form mit 3500 Sitzen soll bis zum Mittwoch in der Halle aufgestellt sein, denn dann beginnen bald die Proben für die bekannte und beliebte Unterhaltungsshow mit Pferden, die „Apassionata“. Dafür arbeiten rund ein Dutzend Leute der Riesaer Firma K+K Tribünenbau – auch am Tag der Deutschen Einheit ist das so. Für die Arbeiter ist das Routine, jeder Handgriff sitzt, alles läuft ab wie eine gut durchdachte Choreografie. Gerüstbauteile, Rahmen, Stangen, Bodenplatten, Geländer... Schließlich die Sitze, immer drei Stück in einem Rahmen. Vierundzwanzig Kilo schwer ist ein solches Sitzelement.

Jörg Horvath von der Riesaer Firma K+K-Gerüstbau setzt gerade ein solches Dreierelement in die Gerüstkonstruktion ein. „Natürlich ist es schwere körperliche Arbeit“, sagt der 41-Jährige aus Riesa, „aber wir sind ein eingespieltes Team, und da geht es richtig schnell“. Nicht überall ist das so einfach wie auf dem ebenen Hallenboden der Sachsen-Arena, denn die Riesaer Tribünenbauer sind deutschlandweit unterwegs, manchmal auch im europäischen Ausland. „Und jedes Mal ist es eine neue Herausforderung, besonders, wenn im Gelände gebaut werden muss.

Das ist dann natürlich schwieriger als das Aufstellen in einer Halle mit ebenem Betonboden wie hier in der Riesaer Arena“, sagt Jörg Horvath. Und erinnert sich an einen der größten Aufträge. Das war vor einigen Jahren im spanischen Santander, wo die Riesaer ein ganzes Tennisstadion mit 10000 Plätzen in die Landschaft gezaubert hatten. Oder an die Arbeiten für die olympischen Winterspiele 2006 im italienischen Turin. Dort hatten die Tribünenbauer aus der Elbestadt die Zuschauertribünen – bestückt mit jeweils mehreren Tausend Sitzen – für den Abfahrtslauf und die Biathlonwettkämpfe aufgestellt.

Nach wie vor ist der Tribünenbau vor allem Handarbeit. Ein Zimmermannshammer, eine Gerüstbau-Ratsche – das ist ein spezieller Schraubenschlüssel – mehr Werkzeug wird nicht gebraucht. Die schweren Hebe- und Transportarbeiten übernehmen Teleskopstapler und Hebebühnen, für manche Aufträge wird auch ein Kran benötigt. Das ist, wie auch der Transport der Elemente per Sattelschlepper, alles eine Frage der Logistik.

Für den Aufbau gibt es natürlich für jeden Auftrag eine detaillierte Zeichnung. Und da die Firma K+K im ganzen Land und darüber hinaus Aufträge hat, reisen eben einige Tausend Sitze nebst Tribünenelementen per Lkw durchs Land. Einige Jobs sind schon Daueraufträge geworden – so der Tribünenbau für die Hengstparade in Moritzburg. Oder Bauten zur Leipziger Messe. Oder Tribünen für die Thurn und Taxis Schlossfestspiele im bayerischen Regensburg.

Das Herumreisen gehört auch für Jörg Horvath zum Job dazu. Aber viel Zeit, um sich etwas vor Ort anzuschauen, hat man dabei nicht. Übernachtet wird in Hotel oder Pension, und ansonsten wird die meiste Zeit gearbeitet. „Man will ja möglichst schnell fertig werden, und wieder nach Hause zurück, so ist das nun mal, wenn man Familie hat“, sagt der Tribünenbauer und lächelt. Dafür haben die Riesaer mit der Ausstattung der Sachsenarena diesmal wieder ein „Heimspiel“. Das sie mit Sicherheit termingerecht und in der gewohnten Qualität abliefern werden. So, dass am Freitag nach dem Aufbau der Manege bereits die ersten Apassionata-Pferde durch die Sachsenarena traben können.

