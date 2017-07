Treue Besucher an der Talsperre Malter Malter in Flammen ist eine etablierte Veranstaltung. Das zeigte sich auch dieses Wochenende wieder.

Klaus Kaiser auf dem Festgelände zum Talsperrenfest. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Zum Auftakt von Malter in Flammen ging am Freitagabend ein Gewitterregen nieder. „Aber kaum war der Regen vorüber, sind zwanzig Minuten später schon die Besucher gekommen“, sagt Klaus Kaiser. Er ist Geschäftsführer der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft und damit Cheforganisator des großen Talsperrenfests. Er schätzt, dass mit all den Besuchern auf den drei Festplätzen und den Zaungästen, die nur an der Talsperre flanierten, aber keinen Eintritt bezahlten, 12 000 bis 15 000 Gäste an der Talsperre waren. „Malter in Flammen hat sich etabliert und hat treue Besucher gewonnen. Froh bin ich auch über den friedlichen Verlauf.

Es hat keinen größeren Zwischenfall gegeben“, sagt Kaiser. „Ohne die vielen Helfer wäre das nicht möglich gewesen.“ Die waren am Sonntag und Montag noch mit dem Abbau und Aufräumen beschäftigt, damit die Talsperre ab Dienstag, wenn gutes Badewetter angekündigt ist, wieder picobello in Ordnung ist.

Das neue Sicherheitskonzept hat sich bewährt, wie auch Marcel Hänchen, der Leiter des Ordnungsamts der Stadt Dippoldiswalde, bestätigte. Die Vignetten, welche die Zufahrt an die Talsperre für Anwohner ermöglichten, sind dieses Jahr neu ausgegeben worden. Ziel war, dass weniger Fahrzeuge im abgesperrten Bereich rings um die Talsperre unterwegs sind, um damit die Sicherheit der Großveranstaltung zu gewährleisten. „Das haben wir erreicht“, sagt Hänchen.

