Treten mit Erlaubnis Statt zum Ball greifen die Handballer derzeit zu stabilen Matten. Die Jungs sollen lernen, sich zu verteidigen.

Die neun- bis zehnjährigen Nachwuchshandballer der E-Jugend des VfL Waldheim 54 absolvieren derzeit einen Selbstverteidigungskurs. © André Braun

Fritz versetzt Fynn einen kräftigen Tritt mit dem Fuß. Das macht er jedoch nicht, um ihm vorsätzlich weh zu tun. Sondern dieses Verhalten ist Teil eines Selbstverteidigungskurses, den die neun- bis zehnjährigen Nachwuchshandballer der E-Jugend des VfL Waldheim 54 einmal pro Woche absolvieren. Geleitet wird der Unterricht von Uwe Päper von der Kampfsportschule Chemnitz. „Die Kinder sollen Strategien und Taktiken entwickeln, wie sie sich verhalten können, wenn sie von jemandem angegriffen werden“, erklärt er. Bewegung und Koordination seien bei der Selbstverteidigung viel wichtiger als die Kraft.

So lassen sich die Jungs auf den Rücken fallen, richten sich schnell wieder auf und boxen mit den Fäusten. Lautes Rufen helfe ebenfalls, um mögliche Angreifer in die Flucht zu schlagen.

Zehnmal üben die Kinder jeweils 90 Minuten lang, wie sie ihr „Nein“ durchsetzen und dazu stehen können, so Päper. In die Wege geleitet hat das Ganze Janett Hessel. 25 Euro zahlen die Eltern der Jungen. Den Rest der Kosten übernehmen Jan Presch, der Inhaber einer Sicherheitsdienst-Firma ist, und Gunar Linhart von der Böwe-Elektrik GmbH aus Waldheim. Insgesamt 700 Euro schießen sie zu.

Den Handballern macht das Training Spaß. Der steht zwar nicht im Vordergrund, gehört aber dazu. „Wir hatten der Grundschule den Kurs angeboten, die hat aber abgelehnt“, sagt Linhart. Presch meint, die Kinder sollten Respekt haben vor der Gewalt, die sie unter Umständen anwenden. Prügeleien auf Schulhöfen kommen ab und an vor – so auch an der Waldheimer Oberschule (DA berichtete). Janett Hessel möchte, dass die Kinder für alle Eventualitäten gewappnet sind. „Dieser Kurs stärkt auch das Selbstgewusstsein“, meint sie.

zur Startseite