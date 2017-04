Tresore ungeöffnet weggeworfen War den Tätern das Öffnen zu schwierig? Doch es gibt noch mehr Fragen.

Ungeöffnet wurden diese beiden Tresore aus dem VGM-Büro im Cottbuser Bahnhof weggeworfen. Allerdings: nicht, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. © Kristin Richter

Sie kamen vom Bahnsteig aus. Hier an der Rückfront des Cottbuser Bahnhofs hebelten Unbekannte in der Nacht zum Ostersamstag ein Fenster auf. So gelangten sie in das Haus. Innen brachen sie dann die Tür zum Büro der Meißner Verkehrsbetriebe (VGM) auf. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse und Schränke und entwendeten schließlich zwei Mini-Tresore, einer hat aber immerhin trotzdem die Maße von 40 mal 40 Zentimeter und wiegt wohl befüllt entsprechend einiges.

Ob den Tätern die Last zu groß oder der Aufwand des Öffnens zu müßig war, darüber darf nun spekuliert werden. Fakt ist: Die Tresore wurden ungeöffnet in der Kleingartenanlage in der Nähe des Berliner Bahnhofs gefunden. Kriminaltechniker nahmen gestern aber Spuren.

Unterdessen bestätigt Ramona Raden, Sachgebietsleiterin Marketing, dass der Verkehrsgesellschaft ein hoher Sachschaden entstanden ist. „Wir haben das offene Fenster an der Rückfront noch am Samstag sichern lassen“, so Frau Raden. Allerdings werde man wohl nun doch mit der Stadt Großenhain als Eigentümer des Gebäudes über eine Alarmanlage reden.

Obwohl auch die Arbeitsagentur ihre Büros im Obergeschoss hat, ist das Gebäude nicht zur DWSI aufgeschaltet. Da es sich hier um eine Serviceagentur handele, sei das nicht vorgesehen, so Berit Kasten auf Nachfrage.

Für die Mitarbeiterin, die nach Ostern Dienst hatte, bedeutete der Einbruch zunächst einmal Ärger und Arbeit. Aufräumen war angesagt, da sämtliche Schubladen herausgezogen waren. Die Täter suchten offenbar das schnelle Geld.

Zuletzt geriet der Cottbuser Bahnhof in Kritik, weil auch die Kamera am Gebäude nur eine Attrappe ist.

