Tresor aus Zweckverband gestohlen Unbekannte drangen in die Geschäftsräume ein und öffneten gewaltsam mehrere Türen.

In die Geschäftsräume des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal in Radebeul-Mitte ist eingebrochen worden. Wie Geschäftsführer Raimund Otteni am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte, seien bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Sie hätten gewaltsam mehrere Türen geöffnet und einen kleinen Tresor weggeschleppt.

In dem Geldschrank würden sich wichtige Geschäftspapiere befinden. Wie hoch der Schaden durch den Einbruch ist, werde derzeit noch ermittelt, so der ZAOE-Geschäftsführer. (SZ/per)

