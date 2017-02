Tresor aufgebrochen Auch Gitter vor dem Fenster bremsten die Gauner nicht.

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte an einem Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße zunächst ein Fenstergitter und anschließend das Fenster auf. Im Büro des Geschäftes öffneten sie gewaltsam einen Tresor und stahlen aus diesem rund 1.000 Euro Bargeld. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei noch nicht vor.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter VW Golf gestohlen Meißen. In der Nacht zum Montag stahlen Unbekannte einen schwarzen VW Golf von der Korfustraße in Meißen. Der Zeitwert des sieben Jahre alten Fahrzeuges wurde auf rund 10.000 Euro beziffert. Baucontainer aufgebrochen Nossen. Wie am Montag bemerkt wurde, haben Unbekannte im Nossener Ortsteil Katzenberg zwei Baucontainer auf einem Firmengrundstück aufgebrochen. Sie stahlen aus diesen diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Tatzeit erstreckt sich seit Anfang Februar bis gestern. Einbruch in Bürogebäude Riesa. An der Straße Am Wasserweg verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Bürogebäude. Das wurde am Montagmorgen festgestellt. Im Haus brachen sie mehrere Büroräume sowie Schränke auf und durchsuchten diese. Ob letztlich etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sachschadensangaben stehen noch aus.

