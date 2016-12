Tresen zu, Automaten bleiben Mit dem Jahreswechsel verändert die Sparkasse Meißen ihr Geschäftsstellennetz. Die Öffnungszeiten ändern sich fast überall. In Boxdorf noch mehr.

Der Servicetresen in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Boxdorf war am Freitag zum letzten Mal geöffnet. Die Mitarbeiterinnen arbeiten künftig in anderen Filialen des Geldinstituts. © Norbert Millauer

Freitagmittag in der Geschäftsstelle der Sparkasse Meißen in Boxdorf. Wie an jedem Freitag wird die Glaswand zwischen dem Raum mit dem Service-Tresen und dem SB-Bereich geschlossen. Diesmal allerdings für immer.

Denn ab Montag gibt es hier dann nur noch eine Selbstbedienungsgeschäftsstelle. Beratung zu Geldangelegenheiten soll es durch Mitarbeiter der Sparkasse nach Terminabsprache zwar auch weiterhin geben, aber eben keinen Service mehr zu regelmäßigen Öffnungszeiten. Die Sparkasse reagiert damit auf das veränderte Nutzungsverhalten ihrer Kunden.

Viele kommen nur noch in die Geschäftsstelle, um Geld abzuheben oder Kontoauszüge auszudrucken. Überweisungen, Adressänderungen oder Daueraufträge anlegen erledigen immer mehr Kunden dagegen per Internet.

Geld einzahlen und abheben ist ab Montag in Boxdorf ebenso weiter möglich, wie Kontoauszüge drucken. Und Überweisungen können wie bisher zu den Schließzeiten in einen Briefkasten gesteckt werden, der täglich von einem Kurier geleert wird. Zudem, so verspricht die Sparkasse, soll es möglich sein, unkompliziert Beratungsgespräche mit Mitarbeitern in den Räumen der Sparkasse, bei den Kunden zu Hause oder an einem anderen Ort zu vereinbaren.

Da es mit dem Jahreswechsel nicht nur in Boxdorf Veränderungen gibt, hat die Sparkasse Meißen Mitte November ein neues Kunden-Servicecenter eingerichtet, das Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar ist. „So lassen sich jetzt viele Sachen bequem per Telefon erledigen“, sagt Pressesprecher Ralf Krumbiegel. Ob Adressänderung, Kartenbestellung, das Sperren eines Kontos und noch einiges mehr. Auch das Bestellen ausländischer Währungen für die Urlaubsreise ist so möglich. „Das neue Servicecenter ist sogar mehr als nur eine Alternative für den vor Ort weggefallenen Service“, ergänzt Krumbiegel. „Unsere Kunden können sich obendrein Geld in einem versicherten Brief nach Hause schicken lassen.“

In Moritzburg und Radeburg bleibt das Leistungsspektrum zwar erhalten, allerdings verändern sich die Öffnungszeiten entsprechend der Kundennachfrage, wie Ralf Krumbiegel sagt. Insgesamt sind beide Geschäftsstellen damit pro Woche jeweils sechs Stunden weniger geöffnet. An den vier großen Standorten in Kötzschenbroda, Meißen, Großenhain und Riesa verlängern sich dagegen die Servicezeiten.

