Treppensanierung dauert bis zum Frühjahr Wer ins Gemeindeamt Horka oder zum Arzt will, muss derzeit ein Provisorium benutzen.

Provisorisch ist die Treppe am Horkaer Gemeindeamt wieder begehbar. Die eigentliche Fertigstellung zieht sich aber bis ins Frühjahr 2018 hinein. © Jens Trenkler

Entgegen der Hoffnungen des Bürgermeisters, der Besucher der Gemeindeverwaltung und der Patienten der Allgemeinarztpraxis von Jens Drahonovsky dauert die Sanierung des Eingangsbereichs am Gemeindeamt doch länger als ursprünglich vorgesehen. „Die Baufirma hatte uns schon vorgewarnt und nun ist es Tatsache: Die Arbeiten werden sich aufgrund der Witterung bis ins neue Jahr hineinziehen. Es hat ja keinen Sinn, jetzt auf Krampf noch die letzten Leistungen zu erbringen und nach dem Frost fällt der Putz dann wieder ab“, begründet Christian Nitschke.

Notwendig wurde die Sanierung des Treppenaufgangs wegen gravierender bauphysikalischer Probleme. Da der Eingang bei der Komplettsanierung des Gemeindeamtes vor Jahren nicht mit einbezogen worden war, musste er jetzt in Angriff genommen werden. „Die Feuchtigkeit hat sich ihren Weg gesucht und für größere Schäden gesorgt“, so Nitschke. Zuerst sei die Verfugung kaputt gegangen, dann hätten Wasser und Frost im Zusammenspiel die Platten zerstört. Auch der sich anschließende Putz am Gemeindeamt wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Wir mussten deshalb den gesamten Aufgang abbrechen und ihn von Grund auf neu bauen lassen“, erläutert der Bürgermeister.

Trotz der noch immer nicht abgeschlossenen Baustelle gibt es eine Erleichterung für die Besucher: Das Labyrinth durch den Keller des Gebäudes ist passé. An der Treppe gibt es ein provisorisches Geländer, an dem sich die Nutzer beim Gang ins Gemeindeamt festhalten können. Im Frühjahr soll noch neuer Putz aufgetragen werden, die Wangen an den Seiten der Treppe erhalten dann eine Abdeckung aus Granitplatten. „Wir haben vor, für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit an der linken Seite einen kleinen Podestaufzug installieren zu lassen. Fördermittel dazu müssen noch beantragt werden. Der Einbau soll 2018 erfolgen“, gibt Christian Nitschke einen Ausblick. Insgesamt kostet die Sanierung des Eingangsbereiches am Horkaer Gemeindeamt rund 48 000 Euro.

