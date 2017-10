Treppe zur Turnhalle wieder sicher Die Elektrik liegt unter Putz, der Fußboden im Eingangsbereich ist gedämmt. Trotzdem gibt es noch jede Menge Arbeit.

Harald Wolf vom Bauunternehmen Dieter Voigt aus Kieselbach bringt die Treppe im Eingangsbereich der Turnhalle in Ordnung. © André Braun

Die Bauarbeiter haben die Herbstferien genutzt, um einen Teil der Arbeiten im Eingangsbereich der Turnhalle hinter der Pestalozzischule zu erledigen. Doch noch längst ist nicht alles fertig. Trotzdem kann die Halle mit einigen Einschränkungen seit Montag wieder genutzt werden. Nur der Eingangsbereich bleibt weitestgehend gesperrt. Umziehen können sich die Sportler in der oberen Etage.

Die Elektrik in den beiden unteren Umkleideräumen liegt unter Putz. Nun müssen noch die Fußböden energetisch gedämmt und aufgebaut werden. „Die Räume, auch der Eingangsbereich, bekommen eine Akustikdecke, damit es nicht mehr so hallt, wenn sich viele Kinder in den kleinen Räumen lautstark unterhalten“, erklärt Planer Alexander Reichenbach. Die Zimmer bekommen neue Türen. Das ist nicht nur optisch notwendig, sondern soll ebenfalls Energie sparen, weil die Türen dichter sind und weniger Wärme entweichen kann. Überhaupt sei bei den vielen Sanierungsabschnitten der Turnhalle hinter der Schule immer darauf geachtet worden, wie Energie eingespart werden kann. So sind zum Beispiel auch die Decke und der Fußboden der Halle gedämmt.

Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, können die Maler ihre Arbeit aufnehmen. Grundsätzlich soll am Farbkonzept der bisher sanierten Hallenabschnitte festgehalten werden. Das heißt, der Sockelbereich wird grün und für den Rest erfolgt noch eine Absprache mit dem Maler. Die Eingangstür wird wegen des Denkmalschutzes aufgearbeitet. Die geschätzten Kosten für die Sanierung des Eingangsbereiches belaufen sich auf 55 700 Euro. 41 800 Euro dafür kommen aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“.

„Hier geht es um das Gesamtergebnis. Die Turnhalle gehört zu einem Ensemble, das vor mehr als 100 Jahren errichtet worden ist und das so erhalten seines Gleichen sucht“, sagte Alexander Reichenbach.

Nicht nur im Eingangsbereich wird gearbeitet, auch die Treppe wurde saniert. „Der Zustand wurde schon länger von der Gemeindeunfallkasse bemängelt“, so der Bauplaner. Die möglichen Unfallquellen seien jetzt in Ordnung gebracht worden. Die Treppe bekommt sogar auf beiden Seiten Handläufe. Die alten Granitblockstufen wurden ab-, und nachdem der Unterbau in Ordnung gebracht und gedämmt wurde, wieder eingebaut.

Ist die Sanierung des Eingansgebereiches abgeschlossen, wird es erst einmal eine Baupause bis zum Frühjahr geben. „Geplant war, noch die Fassade zu sanieren“, so Günter Roßberg, Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes, der für die beiden Hallen in Hartha zuständig ist. „Dafür ist es aber zeitlich gesehen für dieses Jahr zu spät“, so der Betriebsleiter. Die Sanierung der Fassade soll im Winter ausgeschrieben und mit dem Arbeiten im Frühjahr, je nach Witterung, begonnen werden. Eine Abstimmung mit dem Fördermittelgeber, der Sächsischen Aufbaubank, soll noch erfolgen.

Für die Sanierung der Fassade müssen die Klinker gereinigt und ausgebrochene Stellen gesichert und erneuert werden. Auch die Fugen, die ausgebrochen sind, kommen in Ordnung. Aufgeputzt werden die Schmuckelemente an den Seiten, die teilweise schon abgefallen sind, und auch das Stucksims benötigt eine Sanierung.

Die Kosten für die Schönheitskur der Fassade belaufen sich auf 116 000 Euro. Auch hier kommt ein großer Teil des Geldes aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“. Immerhin sind das 62 400 Euro.

In den vergangenen Jahren wurden bereits das Dach der Turnhalle saniert, neue Fenster, ein wärmegedämmter Fußboden mit Parkett, neue Beleuchtung und eine zwei Meter hohe Prallwand eingebaut. Auch die oberen Umkleidekabinen wurden neu gestaltet. Damit haben sich die Bedingungen für die Schüler, Lehrer, Sportler und Vereinsmitglieder bereits erheblich verbessert.

