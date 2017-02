Treppe schwebt ins Brandhaus Fast genau 17 Monate nach dem Feuer an der Colditzer Straße erhält das Gebäude ein neues Dach. Aber nicht nur das.

In zwei Teilen hat ein Kran über das Dach eine Treppe in das Haus an der Colditzer Straße 4 gehoben. Denn das bekommt nach einem Brand Ende September 2015 jetzt einen zweiten Aufgang. So werden Arbeits- und Wohnbereiche getrennt. Foto: André Braun © andré braun

Leisnig. In dieser Woche müssen alle, die von der Leisniger Innenstadt in Richtung Krankenhaus unterwegs sind, einen Umweg in Kauf nehmen. Die Zufahrt von der Chemnitzer- auf die Colditzer Straße ist komplett gesperrt. Genau dort bleiben aber auch immer wieder Schaulustige stehen. Denn zum ersten Mal seit 17 Monaten tut sich nach außen sichtbar etwas an dem Haus, das seit einem Brand Ende September 2015 unbewohnbar ist.

Mit einem Kran wurden zwei große Treppenteile durch das Dach ins Gebäude gehoben. Mit der Sanierung haben die Eigentümer die Aufteilung der Räume verändert. „Zu unserer Wohnung im Dachgeschoss wird ein zweites Treppenhaus gebaut, so dass wir einen separaten Zugang haben“, erklärt Antje Reinwardt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Marcus Rost und der kleinen Tochter hatte sie in dem Haus gewohnt. Wenige Tage nach dem Feuer wurde der Sohn der beiden geboren.

Die Elternzeit hat der junge Vater übernommen, damit sich seine Frau um das Geschäft kümmern kann. Denn sie hat an der Colditzer Straße auch einen Friseur- und einen Kosmetiksalon betrieben. Beide sollen dort wieder einziehen. Der eine ins Erdgeschoss, der andere in der ersten Etage. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr fertig werden“, so Antje Reinwardt. Vorerst ist für den kommenden Monat das Richtfest vorgesehen. Denn wenn die Treppe im Haus platziert ist, bekommt das auch wieder ein richtiges Dach.

Lange musste das Paar warten, bis es überhaupt Aufträge an Baufirmen vergeben konnte. Acht Monate hat es gedauert, bis die Versicherung das Gutachten erstellt hatte und klar war, wie viel Geld für die Sanierung des Gebäudes zur Verfügung stehen würde. Das Haus ist komplett entkernt worden. Nur die Außenmauern standen noch. Nachdem rund 140 Tonnen Schutt und verbrannte Gegenstände entsorgt waren, wurden die Wände im Inneren wieder aufgebaut und so die Statik des Hauses gesichert.

Derweil arbeiten die 16 Mitarbeiter in der sogenannten alten 100 an der Chemnitzer Straße 3 weiter. Einige Friseur- und Kosmetik-Kunden hat Antje Reinwardt verloren. „Wir haben aber auch neue dazugewonnen“, sieht sie den Verlust gelassen.

zur Startseite