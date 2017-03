Trendwende mit Glücksrad Die 25. Kreismesse in Kamenz ist gestartet. Bis Sonntag hoffen 230 Aussteller auf viele Besucher. Trotz des Frühsommers.

zurück Bild 1 von 4 weiter Am Stand der Stadt Kamenz haben Finanzminister Georg Unland (l.) und OB Roland Dantz (r.) am Glücksrad gedreht. Die WIR steht unter einem guten Stern, heißt es. © Matthias Schumann Am Stand der Stadt Kamenz haben Finanzminister Georg Unland (l.) und OB Roland Dantz (r.) am Glücksrad gedreht. Die WIR steht unter einem guten Stern, heißt es.

Etwas Glück brauchte man auch beim 4. Wurstwettbewerb der Fleischerinnung.

Und wer die Messe-Außenstände besucht, braucht kein Glück mit dem Wetter. Es wird ganz viel Sonne geben.

Auch der Zauberer Krabat – dargestellt von Wolfgang Kraus – soll der Kamenzer Messe Glück bringen.

Punkt 13.40 Uhr wurde am Freitag in den Regiobushallen in Kamenz die 25. Kreismesse „WIR – Wirtschaft, Information, Region“ mit dem Banddurchschnitt vor dem traditionellen Rundgang der Prominenz eröffnet. Vor 25 Jahren, fast auf den Tag genau, gab es diese Procedur zum ersten Mal. Damals noch in den Hallen des Motorenwerkes Cunewalde am Kamenzer Auenplatz. Mancher, wie Messeleiter Andreas Heinrich vom Kreisentwicklungsamt, war damals schon dabei und erinnert sich gern an die ganz besondere Aufbruchstimmung Anfang der 90er Jahre. Sein heutiger Chef und Schirmherr der WIR 2017, Landrat Michael Harig, hat in der Vorbereitung seiner Eröffnungsansprache überrascht zur Kenntnis genommen, wie das damals in der Tat war: „1992 lagen genau drei Wochen zwischen der Ausstelleranmeldung und der Messe selbst.“ So spontan sei es damals zugegangen, was dem Erfolg nicht geschadet habe. Zur 1. „Großen Kamenzer Gewerbeausstellung“ drängelten sich an drei Tagen bis zu 30 000 Besucher an den etwa 100 Ausstellerständen vorbei. Der Erfolg der Initiative der CDU-Mittelstandsvereinigung war so durchschlagend, dass für die Neuauflage nur noch eine neue, größere Halle gefunden werden musste. Die heutige halt.

Der Schirmherr konnte zur Eröffnung zahlreiche VIPs begrüßen. Allen voran Sachsens Finanzminister Georg Unland. „Die Messe in Kamenz ist wichtig für unser Land“, sagte Unland. „Weil sie breit aufgestellt ist und auch damit beweist, dass es nicht nur auf die sogenannten Leuchttürme ankommt. 99 Prozent aller sächsischen Unternehmen seien mittelständig orientiert, die wiederum 70 Prozent aller Arbeitsplätze sicherten. „Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft.“ Mit etwa 400 Millionen Euro würden Industrie und Handwerk im Freistaat pro Jahr gefördert. Seit der Wende habe das Finanzministerium, das auch für Hochbauten in Sachsen zuständig ist, etwa 10 Milliarden Euro investiert. „Etwa 90 Prozent des gesamten Auftragsvolumens ist dabei in die lokale Wirtschaft geflossen“, sagte Dr. Unland.

Anerkennung und Selbstverwirklichung

Darüber könnte man sich auch am Gemeinschaftsstand von IKK Classic und der Handwerkskammer Dresden austauschen. Kammerpräsident Jörg Dittrich freute sich über die gewachsene Anerkennung des sächsischen Handwerkes, das sich jetzt sogar anschicke, mit Roland Ermer aus Bernsdorf wieder mal einen Bäckermeister bis in den Deutschen Bundestag zu bringen. „Wir brauchen mehr Handwerker in Berlin“, sagte Dr. Dittrich. Die Messe sei schließlich auch dazu angetan, den Fokus auf Karrierechancen für junge Leute zu legen. Das Handwerk biete Selbstverwirklichung, Anerkennung und auch – Stichwort Auftragslage und Fachkräftemangel – gute Verdienstmöglichkeiten. Zahlreiche Aussteller informieren drei Tage lang auch über Ausbildungsangebote.

Links zum Thema Kommentar: Die WIR will dem Wetter widerstehen

OB Roland Dantz wiederum erneuerte in seinem Grußwort seine Einschätzung, dass in Kamenz und damit auch in der Region eine Trendwende geschafft sei. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen seien gut gefüllt, und mancher müsse wegen fehlender Arbeitskräfte schon überlegen, ob er weitere Order überhaupt annehmen könne. Insbesondere die Daimler-Investition in Kamenz zeige, dass sich der Wind gedreht habe. „Unter einem guten Stern entstehen bei uns die größte Batteriefabrik in Europa und ein Kompetenzzentrum in Sachen Elektromobilität.“ Das werde Zuzug und persönlichen Wohlstand mit sich bringen, fordere aber auch solch engagiertes Handeln aller Beteiligten wie bisher. Zum Beispiel beim Schulstandort. Auch die Nord-West-Umfahrung der Stadt sei ein dickes Brett, das jetzt gemeinsam gebohrt werde.

zur Startseite