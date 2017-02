Trendsetter für Sachsen Nach zwei Wochen Umbau ist das Kaufland an der Niederauer Straße wie verwandelt.

Obwohl 5 000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen, wirkt das neue Kaufland kleinteiliger, kundennäher als der Vorgängerbau. © Claudia Hübschmann

Wahrscheinlich ist der Korb extra so konstruiert: Zieht man ihn an dem ausfahrbaren Griff hinter sich her und er ist leer, dann droht er in den Kurven zu kippeln. Je voller er wird, desto stabiler liegt er auf dem Weg und desto besser lässt er sich ziehen. Und darum geht es ja auch in diesem Supermarkt, das sagt schon der Name: Kaufland. Es geht darum, Leute so zu anzuziehen, dass sie auf die Niederauer Straße kommen und hier einkaufen und nicht woanders.

Um das zu erreichen, muss den Kunden etwas geboten werden, mehr als volle Regale mit einigen Tausend Artikeln – ein neues Einkaufserlebnis verspricht Kaufland. Das gibt es nun und das hat sich das Unternehmen nach Auskunft von Filialleiterin Marion Eckhardt ein paar Millionen Euro kosten lassen. „Attraktiv“ findet denn auch Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) den neuen Markt. Es sei etwas Anderes als beim Discounter: Waren in den Korb, in den Kofferraum und weg. „Hier können sich die Leute treffen, auch mal bei einem Kaffee ins Gespräch kommen, der Markt ist ein Kommunikationspunkt.“ Damit werde das Wohngebiet vom Mücke-Ring bis zur Fellbacher Straße aufgewertet, sagt der OB.

Exemplarisch dafür, was das neue Einkaufserlebnis ausmacht, ist die Bäckerei. Hinter den gläsernen Auslagen sind die Backautomaten zu sehen, die von zwei Mitarbeiterinnen bestückt werden. Eine der beiden Frauen zieht einen Wagen, auf dem offenfrische Brote und Brötchen liegen. Sie kommen in die Auslagen und von dort in den Wagen der Kunden. Man kann nicht nur sehen, wie das Brot gebacken wird, man kann es auch riechen. An einem Stand vor der Bäckerei kann man es sogar kosten. Denn dort preist eine ältere Dame zwei neue Sorten einer großen Bäckereikette an – Roggenzwilling und Sonnenbatzen. Und was letzteren betrifft, so kommt es wie aus der Pistole geschossen: 94 Prozent Roggen und sechs Prozent Weizen, bitte kosten sie einmal.“ Immerhin 30 neue Produkte bietet die Bäckerei an, erzählt Filialleiterin Marion Eckhardt. Neu ist auch eine große Frischetheke mit vielen Salaten zum mitnehmen. Eine Kollegin im typischen roten Kauflandpullover sortiert dort Waren ein: „Wir testen jetzt, wie die Kunden das Angebot annehmen und dann werden wir sehen.“ Das wird man auch bei den Weinen von Schloss Wackerbarth, „hier haben wir 15 Produkte neu im Sortiment.“

Natürlich werden weiterhin viele Waren aus Kartons und Paletten verkauft. Aber die Aufmachung ist so, dass alles gediegener wirkt. Riesige Hängelampen schaffen Marktatmosphäre, wie auch die niedrigeren Regale und die Verkaufsstände wie die Fleischerei – man hat das Gefühl, dass Verkäuferinnen und Kunden näher zusammengerückt sind. „Wir haben die Nacht durchgearbeitet, eine Wand war noch zu streichen, und dann war am Leergutautomaten eine Sicherung durchgebrannt“, so Marion Eckhardt. Doch pünktlich sieben Uhr am Donnerstagmorgen war alles fertig, gingen die Türen auf und die ersten Kunden kamen. „Es gab Stammkunden, die schon auf das Öffnen gewartet haben.“ Viele gehen, wenn sie das Center betreten, erst einmal automatisch nach links, weil dort früher der Eingang war. Da helfen auch große Hinweisschilder nichts, der Körper übernimmt die Führung, und der Kopf muss mit. Das wird sich geben, irgendwann wird der neue Weg gespeichert sein. Genauso wie die neue Anordnung der Abteilungen im Markt. Am neuen Haupteingang – also im Center rechts – befindet sich gleich rechts der Bereich für Obst und Gemüse. Die Kisten mit den Früchten stehen jetzt teils in angenehmer Höhe in Regalen, dem Kunden zugeneigt.

Neu ist auch, dass die Flaschenannahme jetzt nicht mehr draußen neben dem Markt ist, sondern in Form von Automaten mitten drin. Eine alte Dame, die mit Mann und Enkeltochter da ist, findet das „sehr gut“. Man sei in Sachsen das erste Kaufland, das so modernisiert worden ist, sagt Marion Eckhardt. „Es sind auch ganz viele Kollegen da, die gucken wollen, wie es einmal bei ihnen wird.“ Vielleicht haben sie etwas gebraucht, um einen freien Parkplatz vor dem Elbe-Center zu finden. Was Kaufland betrifft, könnte es wohl immer so sein.

