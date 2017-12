Trekkingtickets erhältlich Übernachten in Schutzhütten oder auf Biwakplätzen in der Sächsischen Schweiz kann man sich schon jetzt sichern.

Die Trekkinghütte „Willys Ruh“ im Revier Rosenthal-Bielatal. © Foto: Sachsenforst

Sächsische Schweiz. Der Sachsenforst bietet seit einiger Zeit das Übernachten in Schutzhütten oder auf Biwakplätzen in der linkselbischen Sächsischen Schweiz an. Ab sofort gibt es die dafür nötigen neuen Trekkingtickets für 2018 zu kaufen. Die Einnahmen werden als Pflegebeitrag genutzt. Damit sollen Besuchereinrichtungen am zukünftigen Forststeig Elbsandstein instand gehalten werden. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 10 Euro/Nacht in Trekkinghütten und 5 Euro/Nacht auf Biwakplätzen. Für Kinder und Jugendliche liegt der Pflegebeitrag im Jahr 2018 erstmals einheitlich bei nur einem Euro/Nacht. Damit möchte der Sachsenforst besonders Familien mit Kindern unterstützen, um ihnen ein Naturerlebnis zu ermöglichen und der Naturentfremdung entgegenzuwirken. (SZ)

Hier gibt es Tickets: Bad Schandau: Nationalparkzentrum, Touristinfo am Markt und Nationalaprkbahnhof; Pirna: OVPS–Verkaufsstelle am Busbahnhof; Dresden: Globetrotter Ausrüstungen, Geschäftsstelle des Sächsischen Bergsteigerbundes.

