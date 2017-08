Trekkingrad von Fahrradständer gestohlen In Niesky wurde bereits am Dienstag ein Fahrrad der Markd Hendricks gestohlen.

Ein Trekkingrad wurde am Dienstag in Niesky von einem Fahrradständer gestohlen. © dpa

Niesky. Wie die Polizei mitteilte, wurde bereits am Dienstagnachmittag das Fahrrad einer 35-Jährigen in Niesky gestohlen. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter das Trekkingrad von einem Fahrradständer an der Ringstraße. Das Bike der Marke Hendricks CRX 500 mit der Rahmennummer BGM 4I15H02809 ist laut Angaben der Eigentümerin etwa 550 Euro wert. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (szo)

