Trekkinghütten bleiben länger offen Sachsenforst verlängert die Öffnungszeiten. Einige sind bis November in Betrieb.

Die neue Trekkinghütte im Forstrevier Rosenthal ist gut besucht. © Andreas Weihs

Die Trekkinghütten des Sachsenforst bleiben länger offen als geplant. Wie der Sachsenforst mitteilt, sind die Hütten „Willys Ruh“ und „Rotsteinhütte“ bis 31. Oktober offen, die „Grenzbaude“ bis 15. Oktober. Ursprünglich sollten alle drei Hütten nur bis Mitte Oktober offen sein. Wegen der Nachfrage und der guten Erfahrungen hat sich der Sachsenforst für eine Verlängerung entschieden: „Wir hoffen, insbesondere für Familien auch in den beiden letzten Oktoberwochen ein Naturerlebnis in den Hütten zu ermöglichen“, heißt es vom Forstbezirk Neustadt. Das Zelten auf den neuen Biwakplätzen am Zschirnstein und am Taubenteich ist bis 31. Oktober gestattet. Für die Übernachtung in den Hütten und auf den Biwakplätzen ist ein Hüttenticket nötig. Der Sachsenforst empfiehlt, sich vorher über Lage, Ausstattung und Routen zu informieren. Nach Saisonende wird der Sachsenforst das Projektjahr auswerten. Hinweise sind willkommen. (SZ)

poststelle.sbs-neustadt@smul.sachsen.de

